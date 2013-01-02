RTÜK'ten 'Alemin Kıralı' dizisine 890 bin liralık rekor ceza

‘Alemin Kıralı’ adlı dizide dayağın meşrulaştırıldığına, kadına şiddetin özendirildiğine ve cinsiyet ayrımcılığına dikkati çeken RTÜK, ATV ve ‘ATV Avrupa’ya 890 bin TL’lik ceza kesti.

RTÜK Uzmanları’nın hazırladığı raporda, dizinin her bölümünde "Aslan Bey"in kayınvalidesi "Asalet Hanım"la arasındaki çekişmelerin, kız kardeşi "Nihale"ye eşi "Kubat" tarafından uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetin, "Nihale"nin de öğrenilmiş çaresizliğinin komik bir biçimde ve argo bir dil kullanılarak anlatıldığı kaydedildi.

Dizide, "Kubat" ve eşi "Nihale" karakterleri arasında, “lan, ulan, keriz, manyak, zilli” gibi argo bir dilin, sözel ve psikolojik şiddetin aracı olarak kulanıldığı ifade edilen raporda, "Kubat" ve "Nihale" arasındaki "sado-mazoşist" ilişkinin zaman zaman "Nihale"nin geliştirdiği komik stratejilerle kesintiye uğradığı, ancak "Kubat"ın dayak atmaktan cinsel hazza benzer, hatta pornografik düzeyde bir zevk aldığı değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, “Kubat’ın sonu gelmez gibi görünen sadizminin hedefinde sadece karısı Nihale değil, zaman zaman sokakta karşılaştığı kadınlarda da fiili olarak olmasa da fikren yer almaktadır. Kadının kamusal alanda dekolte veya ‘açık’ kıyafet giyerek, erkekler tarafından sözle ve davranışla rahatsız edilmeye meydan hazırladığını savunan mite gönderme yapılarak, Kubat’ın sokakta rastladığı ‘açık’ giyinen kadınlara yönelik şiddet arzusunun komik bir biçimde verildiği görülmüştür” denildi.



‘Argo bir dil var’



Dizide kadına karşı şiddet içeren görüntülere sıklıkla yer verilerek dayağın meşrulaştırıldığı ve argo bir dilin kullanıldığına vurgu yapılan raporda, özellikle kadına yönelik şiddete karşı Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere ayrıntılı şekilde vurgu yapıldı.

Üst Kurul, mevzuatın; “dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” ve “toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar” hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Alemin Kıralı dizisini yayınlayan ATV kuruluşuna Avrupa’daki yayınları da dikkate alınarak toplam 890 bin TL’lik ceza kesti.