-RTÜK'TEN "KURUMSAL KAYNAK PROJESİ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi ihalesiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla gerçekleştirilen Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi ihalesiyle ilgili bir gazetede yer alan haberde, kurumun zarara uğratıldığının ve sorumluları hakkında soruşturma açılması yönündeki Kurul kararının kaldırılarak, dosyanın kapatılmak istendiğinin iddia edildiği ifade edildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Üst Kurulun 8 Şubat 2011'de yaptığı toplantıda konuya ilişkin dosyanın kapatılmasına değil, tam tersine adli ve kamu zararı yönünden ikmal edilmesine karar verildiği vurgulandı. RTÜK'ün tamamlanması geciken Kurumsal Kaynak Planlaması Projesiyle ilgili ek süre talebini reddettiği ve konunun incelenmesine karar verdiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Müfettiş incelemesi sonucunda işin feshedilmesi için çalışmalar başlatıldı ve bu durum Devlet Malzeme Ofisine yazıyla bildirildi. Daha önce Devlet Malzeme Ofisine ödenen 1 milyon 64 bin TL'nin yeniden kurum hesabına aktırılması sağlandı. Projenin yürütülmesinde görevli olanlar hakkında soruşturma başlatılması konusunda Hukuk Müşavirliğinden mütalaa istendi. Hukuk Müşavirliğinin disiplin açısından zaman aşımı olduğu yönündeki mütalaasına rağmen Üst Kurul Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturma açılmasına karar verildi. Üst Kurulun 3 Şubat 2011'deki toplantısında söz konusu Kurul kararıyla ilgili tekriri müzakere talebinde bulundu ve talep kabul edilerek konu 8 Şubat 2011'deki toplantıda yeniden gündeme alındı. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda Hukuk Müşavirliğinin disiplin yönünden zaman aşımı olduğu yönündeki mütalaasının adli ve kamu zararı açısından ikmal edilmesine ve daha sonra konunun yeniden değerlendirilmek üzere Üst Kurula sunulmasına kara verildi.'' Açıklamada, Üst Kurul kararının haberde iddia edildiği gibi dosyanın kapatılmasına değil, tam tersine sorumlular bakımından adli ve kamu zararı açısından ikmal edilerek değerlendirilmesine yönelik olduğu bildirildi.