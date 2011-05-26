-RTÜK'TEN "ATATÜRK'E HAKARETE VİZE" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün bir gazetede yer alan ''RTÜK'ten Atatürk'e hakarete vize'' başlıklı haberin tümüyle gerçek dışı olduğunu bildirdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu Gazetesi'nin bugün yayımlanan nüshasında yer alan ''RTÜK'ten Atatürk'e hakarete vize'' başlıklı haberle ilgili olarak bazı konuların açıklanması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi. Söz konusu haberin ''tümüyle gerçek dışı'' olduğu belirtilen açıklamada, ''Üst Kurul'un 'Atatürk'e hakarete vize vermesi' söz konusu değildir. Üst Kurul sözü edilen yayına müeyyide uygulanmasına karar vermiştir. Aksi yönde iddialar içeren haberle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacaktır'' ifadelerine yer verildi. Üst Kurul'un 9 üyeden oluştuğunun anımsatıldığı açıklamada, ''Bu nedenle bir üyenin muhalefetine rağmen farklı karar alabilir ve bunun yüzlerce örneği vardır'' bilgisi yer aldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Haberde konu edilen yayın, 3984 Sayılı Yasa yürürlükte iken gerçekleşmiş, ancak yayınla ilgili izleme raporu 6112 Sayılı Yasa yürürlüğe girince görüşülmüş ve yeni yasaya göre güncellenmesi Üst Kurul tarafından karara bağlanmıştır. Bu çerçevede rapor tekrar güncellenerek Üst Kurul'a sunulmuştur. Raporda uzmanların önerisi ilgili Daire tarafından farklı değerlendirilmiş, yine söz konusu rapor Hukuk Müşavirliği tarafından farklı bir madde önerisi ile Kurula sunulmuştur. Bilindiği gibi Üst Kurul, uzman, ilgili Daire ve Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda hareket edebileceği gibi, bunlardan bağımsız da karar verebilir.'' Açıklamada, söz konusu yayının, haberde iddia edildiği gibi müeyyidesiz kalmadığı, 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin (c) bendinde yer alan, yayınların 'hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamayacağı' ilkesinin ihlali nedeniyle kuruluşa müeyyide uygulandığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi: ''Ancak, muhalefet şerhi sahibi üye, farklı maddeden müeyyide uygulanmasını talep ettiği için, çoğunlukla alınan Kurul kararını müeyyidesiz gibi değerlendirmiş ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir. Oysa söz konusu yayınla ilgili rapor, ilk görüşmede karar için yeterli çoğunluk sağlanamadığından Kurulda iki kez görüşülmüş olup oy çokluğu ile müeyyide kararı alınmıştır.'' 6112 Sayılı Kanunun ''müeyyideler'' başlıklı geçici 5. maddesinin ''Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üst Kurul tarafından kuruluşlara uygulanan müeyyideler tekerrüre esas alınmaz'' hükmünü düzenlediğinin anlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Dolayısıyla, uygulanacak olan müeyyide açısından hiçbir farklılık söz konusu olmayacaktır. Bunun bilinmesine rağmen konunun bu şekilde basına yansıtılması, kamu sorumluluğu ile bağdaşmadığı gibi, hem kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş hem Kurum yıpratılmak istenmiştir.''