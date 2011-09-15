RTÜK'ten 33 milyonluk hatalı bağış!

T24 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 2010 yılında oluşan gelir fazlasının aktarım işlemini yanlışlıkla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu hesabına aktardı.





ANKA’nın edindiği bilgiye göre aktarılan tutar 33 milyon 210 bin 34 lira oldu. Yasaya göre üst kurulların yıl içinde elde ettikleri gelir fazlalarını bütçeye aktarmaları gerekiyor. Ankara’yı sarsan hatalı bağış olayının daha vahim bir başka cephesi de bulunuyor.





Maliye Bakanlığı’nın söz konusu işlem hatasından haberi olmadığı iddia edildi. Olay kulislere şöyle yansıdı: "Maliye Bakanlığı, RTÜK gibi üst kurullardan bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yıllık harcama ve gelir tahminlerini aylar itibarıyla belirleyerek online olarak ayrıntılı olarak girmesini istedi.

Bakanlık kurumlardan ayrıntılı finansman programını ivedilikle oluşturmasını ve kurumlardan aylık gelir ve gider gerçekleşmelerini gösteren tablolarını ise üç ayda bir izleyen ayın yedinci gününe değin Maliye Bakanlığı’na göndermelerini talep etti. Bakanlık ve ilgili genel müdürlük bürokratlarının son derece titiz, bilgili, deneyimli ve dürüst oldukları da biliniyor.



Zaten Maliye Bakanlığı’nın bu konuda üst kurullara yönelik bu kadar ayrıntılı bir izleme ve kayıt sistematiği oluşturma iradesi son derece olumlu ve muhasebe tekniğine uygun. Ancak bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bir yıl boyunca hiç gelir fazlası aktarımı yapmamış olmasına karşın, bu durumun nedenleri RTÜK’e sorulmamış ve bu aktarımın farkına varılmamış" dedi.







