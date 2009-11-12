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RTÜK'ten 24 saat Kürtçe yayına onay

RTÜK, televizyon ve radyoların yerel dillerde 24 saat boyunca yayın yapmalarına olanak sağlayan yönetmeliği onayladı.

12 Kasım 2009 02:00

T24 - RTÜK, televizyon ve radyoların yerel dillerde altyazı ya da eş zamanlı çeviri olmadan 24 saat boyunca yayın yapmalarına olanak sağlayan yönetmeliği onayladı.

Üst Kurul, dünkü (11 Kasım 2009) toplantısında “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik”i yeniledi. Yönetmelik 3’e karşı 5 oyla kabul edildi. Yerel dillerde sınırsız olarak yayın yapılmasına izin veren yönetmelik yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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