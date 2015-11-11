RTÜK'ten "10 Kasım'da zulüm bitti" diyen Akit TV'ye ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet’in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 77. yıl dönümüne ilişkin hazırlanan 10 Kasım haberinde "Zulüm 1938'de son buldu" başlığını kullanan AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Akit'in televizyon kanalı Akit TV’ye para cezası verdi. Bir yıl içerisinde aynı suçu işlemesi halinde, Akit TV’nin yayınına son verilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Akit TV'nin 10 Kasım’da "Zulüm 1938'de son buldu" başlıklı yayın yapmasını bugün gündemine alan RTÜK, söz konusu haberi 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının a ve f bendine aykırı buldu.

Yayının a bendindeki; "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz" ve f bendindeki, "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ifadelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, kanala idari para ve uyarı cezaları verildi.

Kanal 1 yıl içinde aynı ihlali yaparsa son kez uyarılacak ve 10 gün yakından izlenecek. İhlal sürerse yayın lisansı iptal edilecek. Bu RTÜK’ün en ağır yaptırımı.