T24 LogoT24 Logo
Gündem

RTÜK'ten "10 Kasım'da zulüm bitti" diyen Akit TV'ye ceza

Aynı suçun yeniden işlenmesi halinde, AKit TV'nin yayın lisansı iptal edilecek

11 Kasım 2015 21:09

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet’in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 77. yıl dönümüne ilişkin hazırlanan 10 Kasım haberinde "Zulüm 1938'de son buldu" başlığını kullanan AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Akit'in televizyon kanalı Akit TV’ye para cezası verdi. Bir yıl içerisinde aynı suçu işlemesi halinde, Akit TV’nin yayınına son verilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Akit TV'nin 10 Kasım’da "Zulüm 1938'de son buldu" başlıklı yayın yapmasını bugün gündemine alan RTÜK, söz konusu haberi 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının a ve f bendine aykırı buldu.

Yayının a bendindeki; "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz" ve f bendindeki, "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ifadelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, kanala idari para ve uyarı cezaları verildi.

Kanal 1 yıl içinde aynı ihlali yaparsa son kez uyarılacak ve 10 gün yakından izlenecek. İhlal sürerse yayın lisansı iptal edilecek. Bu RTÜK’ün en ağır yaptırımı.

ETİKETLER

akit tvatatürkmustafa kemal10 kasımzulümrtükceza

İlgili Haberler

Akit TV 10 Kasım'ı böyle andı: Zulüm 1938'de son buldu!

Akit TV'deki bu ifade sonrası sosyal medyada 'RTÜK'e şikâyet kampanyası' başlatıldı

Akit TV'nin 10 Kasım anmasına suç duyurusu

"Bu memlekette her bir lider ve ecdat saygı ile anılmalı, küfre karşı korunmalıdır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24