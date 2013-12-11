'Yemekten sonra tatlıya geçeceğiz'e RTÜK 'cinsellik' dedi, cezayı kesti!

RTÜK, Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide yer alan 'Yemekten sonra tatlıya geçeceğiz' sözünü, 'Cinsellik' olarak niteleyip, ceza verdi.

'Umutsuz Ev Kadınları' adlı dizide yer alan 'Yemekten sonra tatlıya geçeceğiz' sözü ve dizideki kadın karakterin, kocasının ellerini vücudunda gezdirmesi, 'Cinsellik ' olarak değerlendirildi. Fox TV'ye 115 bin lira ceza verildi.

Gazeteport'ta yer alan habere göre RTÜK toplantısında, Fox TV'de 19 Eylül gecesi,yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizi ele alındı. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesinin bu konudaki raporunda şöyle denildi:

''Dizide Gülşah ve Kudret isimli karı-koca bebek sahibi olmaya karar verirler. Gülşah özel kıyafetlerle Kudret'in yanına gelir ve ona önce güzel bir yemek yiyeceklerini, daha sonra da tatlıya geçeceklerini söyler. Tatlıya geçeceğini söylerken Kudret'in ellerini kendi vücudunda gezdirerek aslında başka bir şey kastetmek istediğini anlatır(...) Kudret Gülşah'a 'Hadi çocuklar gelmediyse hemen bebek yapalım' der. Gülşah ve Kudret yatakta çarşafın altında gülüşürlerken çocukları Alara odaya gelir(...) Alara "Ben de seyredebilir miyim anne?" der.”

RTÜK üyeleri de, 'Çocuğun cinsel eğitimi sırasında çeşitli bilgilerin zamansız verilmesi ya da çocuğun olgunluk düzeyine uygun olmayan ayrıntılar içermesi, sakıncalar doğurabilmektedir' görüşü ile diziyi, 'Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte' buldu. Fox TV'ye 115 bin lira para cezası verdi.