T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yemekten sonra tatlıya geçeceğiz'e RTÜK 'cinsellik' dedi, cezayı kesti!

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Fox TV'ye 115 bin lira ceza verdi

11 Aralık 2013 10:28

RTÜK, Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide yer alan 'Yemekten sonra tatlıya geçeceğiz' sözünü, 'Cinsellik' olarak niteleyip, ceza verdi.

'Umutsuz Ev Kadınları' adlı dizide yer alan 'Yemekten sonra tatlıya geçeceğiz' sözü ve dizideki kadın karakterin, kocasının ellerini vücudunda gezdirmesi, 'Cinsellik ' olarak değerlendirildi. Fox TV'ye 115 bin lira ceza verildi.

Gazeteport'ta yer alan habere göre  RTÜK toplantısında, Fox TV'de 19 Eylül gecesi,yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizi ele alındı. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesinin bu konudaki raporunda şöyle denildi:

''Dizide Gülşah ve Kudret isimli karı-koca bebek sahibi olmaya karar verirler. Gülşah özel kıyafetlerle Kudret'in yanına gelir ve ona önce güzel bir yemek yiyeceklerini, daha sonra da tatlıya geçeceklerini söyler. Tatlıya geçeceğini söylerken Kudret'in ellerini kendi vücudunda gezdirerek aslında başka bir şey kastetmek istediğini anlatır(...) Kudret Gülşah'a 'Hadi çocuklar gelmediyse hemen bebek yapalım' der. Gülşah ve Kudret yatakta çarşafın altında gülüşürlerken çocukları Alara odaya gelir(...) Alara "Ben de seyredebilir miyim anne?" der.”

RTÜK üyeleri de, 'Çocuğun cinsel eğitimi sırasında çeşitli bilgilerin zamansız verilmesi ya da çocuğun olgunluk düzeyine uygun olmayan ayrıntılar içermesi, sakıncalar doğurabilmektedir' görüşü ile diziyi, 'Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte' buldu. Fox TV'ye 115 bin lira para cezası verdi.

 

ETİKETLER

rtükcezaumutsuz ev kadınlarıyemektatlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24