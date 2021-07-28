RTÜK Üyesi Konuralp: RTÜK, Altaylı’nın Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasına ilişkin değerlendirmelerini internet sitesinde yayınlaması nedeniyle ceza veremediği Habertürk’ü pas geçmedi

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, HaberTürk gazetesi yazarı ve programcısı Fatih Altaylı'nın aylar önceki TFF değerlendirmeleri nedeniyle Bloomberg HT’ye ceza verildiğini duyurdu. Konuralp cezaya ilişkin olarak, "RTÜK, F.Altaylı’nın Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasına ilişkin değerlendirmelerini internet sitesinde yayınlaması nedeniyle ceza veremediği Habertürk’ü pas geçmedi." yorumunu yaptı.

Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK, Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasıyla ilgili olarak Habertürk’e veremediği cezayı ise TELE1’den esirgemedi. Oysa yaşananlar insani olduğu kadar, bu insani durumla ilgili değerlendirmeler de fikir ve ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Kararlar oy çokluğuyla alındı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniyeliğine kapandığı görüntülere ilişkin olarak, "Bu görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalettir. Bu bir canlı yayın olsa anlarım. Yapacak bir şey yoktur. Ama çekilmiş, montajlanmış ve servis edilmiş bir bantta böyle bir durumun gösteriliyor olması çok ama çok fenadır. Açık biçimde, çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder" düşüncesini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma videosunda gözlerinin kapandığı videoya ilişkin olarak kaleme aldığı yazıyı eleştirdi. Altun, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" ded