-RTÜK ÜYELİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILIYOR TBMM (A.A) - 19.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, RTÜK'te boşalan bir üyelik için CHP tarafından gösterilen iki aday arasından yapılacak seçim başladı. Genel Kurulda, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün sözlü soruları yanıtlamasının ardından, CHP'nin, Mehmet Dadak'ın vefatıyla boşalan RTÜK üyeliği için aday gösterdiği Prof. Dr. Mehmet Korkmaz Alemdar ve Recep Bülent Tarhan arasında yapılacak seçime geçildi. Seçim, milletvekilleri tarafından, tercih edilen adayın adı yazılı oy pusulası kupalara atılarak yapılacak. Toplantı ve karar yeter sayısı bulunması kaydıyla, en çok oyu alan aday, seçilmiş olacak.