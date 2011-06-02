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Yaşam

RTÜK ÜYELERİNDEN SEÇİM YAYINLARINA TEPKİ ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 18:21

-RTÜK ÜYELERİNDEN SEÇİM YAYINLARINA TEPKİ ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri Esat Çıplak, Korkmaz Alemdar ve Hülya Alp, bazı televizyonların seçim yayınlarında ''adil, hakkaniyete ve fırsat eşitliğine uygun olmayan'' yayınlar yapmasını eleştirdi. Çıplak, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili kanunlarla yazılı, sözlü ve görsel basın yayın organlarının, tek yönlü ve taraflı yayın yapamayacaklarının teminat altına alınmış olmasına rağmen, bazı ulusal kanallların iktidar partisi mitinglerini canlı ve uzun süre yayımladıklarını, buna karşın muhalefet partilerine bu olanağı sağlamadığını, tartışma programlarında da moderatörlerin tartışmacı gibi davranarak, tarafsızlıktan uzaklaştığını öne sürdü. Algı yanıltılmasıyla her tür inanç ve ideolojinin, ortak değerlerin içinin boşaltılarak sunulduğunu ifade eden Çıplak, ''Seçim sürecinde de yayınlarda adil, hakkaniyete uygun, fırsat eşitliği ve çoğulculuğun sağlandığı algısı oluşturacak bir durumun olmadığını saygıdeğer kamuoyu ile paylaşmayı görev sayıyorum'' dedi. Alemdar ve Alp de ortak yazılı açıklamalarında, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim dönemi yayınlarında ihlal olup olmadığını izleme olanağı bulamadığını öne sürdü. Üyeler açıklamalarında, televizyon kuruluşlarının, siyasi partiler arasında fırsat eşitliği sağlamasının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, Yüksek Seçim Kurulu'nun, tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkeleri doğrultusunda yayın yapılması gerektiği yönündeki kararının işletilmediği kanaatinde olduklarını bildirdi.

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