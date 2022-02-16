RTÜK’ten Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle oy çokluğuyla, Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verildiğini duyurdu.