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Politika

RTÜK'ten CHP Grup Başkanvekili Altay'ın sözlerine inceleme!

21 Nisan 2021 12:30

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı.

RTÜK, iktidar kanadından gelen sert tepkilerinin ardından CHP'li Altay’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Menderes'e yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay KRT'de katıldığı bir programda, "Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 

Altay Gazeteci İsmail Saymaz'ın araya girerek, "Açarsanız, yanlış anlaşılmasın, 'sonu benzemesin' cümleniz için" demesi üzerine de Altay şöyle konuşmuştu:

"Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete', demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?" 

Altay'ın bu açıklamasını iktidara yakın medya kuruluşları kesilerek yayınlanmış, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu bakanlar ve AKP'liler Altay'a yönelik 'darbecilik' suçlamaları gelmişti.

Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada konuşmasının tamamını paylaşmış, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" açıklamasını yapmıştı.

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