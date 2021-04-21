RTÜK'ten CHP Grup Başkanvekili Altay'ın sözlerine inceleme!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı.

RTÜK, iktidar kanadından gelen sert tepkilerinin ardından CHP'li Altay’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Menderes'e yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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