RTÜK, 'sette büyüyen çocuklara' el attı

T24-

Zaman'ın haberine göre, televizyon kanallarında yayınlanan dizi, yarışma, çocuk programı ve reklam filmlerinden oluşan 94 yapımda, yüzlerce çocuğun rol aldığını belirleyen RTÜK, harekete geçti. Yayın hizmetlerinde çalıştırılan çocukların haklarının korunması konusunda bir rapor hazırlayan RTÜK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu.Raporda, çocuk oyuncuların kazandıkları paranın tamamının ailelerine aktarılması yerine bir kısmının reşit olunca kullanmaları için koruma altına alınması isteniyor. Setlerde uzun süre duran çocukların, çalışma ve dinlenme saatlerinin dikkate alınması, uymayan sorumlulara müeyyide uygulanması talep ediliyor.Raporun ayrıntılarına ilişkin bilgi veren RTÜK Başkanı Davut Dursun, çocukların uzun saatler boyunca, okulda veya yatakta olmaları gereken saatlerde setlerde çalıştırılmasının istismar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.Çocuklara yönelik şarkı yarışmaları, çocukların reklamlarda ve dizilerde rol almaları nedeniyle basında yer alan olumsuz haberler ve uzman görüşleri doğrultusunda konunun RTÜK gündemine alındığını söyledi. Başkan Dursun, başka ülkelerdeki uygulamalardan yola çıkarak hazırlanan raporda, bu ülkelerde genel olarak, çocuk ve gençlerin yayıncılık sektöründe çalışmalarının, ebeveynlerin izniyle birlikte, konuyla ilgili yetkilendirilen bir kuruluşun iznine de tabi olduğunu dile getirdi.Ayrıca yapılacak işin çocukların sağlık, güvenlik, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar vermemesi ve okul yaşındaki çocukların eğitimlerini aksatmaması konularının yasayla koruma altına alındığına vurgu yapan Dursun, "Türkiye'de yapılması gereken düzenlemede bu izin prosedürünün ve yapılacak işin tanımlanmasının yanında, çocuk işçiliği konusunda düzenlenmiş çalışma saati sınırlarına ve asgari dinlenme sürelerine sadık kalınması gerekir." dedi.