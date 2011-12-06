T24 LogoT24 Logo
Yaşam

RTÜK, 'sette büyüyen çocuklara' el attı

RTÜK, 45 reklam filmi, 43 dizi film ve 3 çocuk programında sayıları yüzleri bulan çocuk oyuncunun rol aldığını tespit etti.

06 Aralık 2011 02:00



 T24-Türkiye'de yayıncılık sektöründe çalışan çocuk ve gençlerin hakları konusunda herhangi bir düzenleme bulunmaması RTÜK'ü  (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) harekete geçirdi. 4 Eylül-13 Eylül tarihleri arasındaki yayınları inceleyen RTÜK, 45 reklam filmi, 43 dizi film ve 3 çocuk programında sayıları yüzleri bulan çocuk oyuncunun rol aldığını tespit etti. Üst Kurul, hazırladığı raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu.





Zaman'ın haberine göre, televizyon kanallarında yayınlanan dizi, yarışma, çocuk programı ve reklam filmlerinden oluşan 94 yapımda, yüzlerce çocuğun rol aldığını belirleyen RTÜK, harekete geçti. Yayın hizmetlerinde çalıştırılan çocukların haklarının korunması konusunda bir rapor hazırlayan RTÜK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu.


Raporda, çocuk oyuncuların kazandıkları paranın tamamının ailelerine aktarılması yerine bir kısmının reşit olunca kullanmaları için koruma altına alınması isteniyor. Setlerde uzun süre duran çocukların, çalışma ve dinlenme saatlerinin dikkate alınması, uymayan sorumlulara müeyyide uygulanması talep ediliyor.


Raporun ayrıntılarına ilişkin bilgi veren RTÜK Başkanı Davut Dursun, çocukların uzun saatler boyunca, okulda veya yatakta olmaları gereken saatlerde setlerde çalıştırılmasının istismar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.


Çocuklara yönelik şarkı yarışmaları, çocukların reklamlarda ve dizilerde rol almaları nedeniyle basında yer alan olumsuz haberler ve uzman görüşleri doğrultusunda konunun RTÜK gündemine alındığını söyledi. Başkan Dursun, başka ülkelerdeki uygulamalardan yola çıkarak hazırlanan raporda, bu ülkelerde genel olarak, çocuk ve gençlerin yayıncılık sektöründe çalışmalarının, ebeveynlerin izniyle birlikte, konuyla ilgili yetkilendirilen bir kuruluşun iznine de tabi olduğunu dile getirdi.


Ayrıca yapılacak işin çocukların sağlık, güvenlik, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar vermemesi ve okul yaşındaki çocukların eğitimlerini aksatmaması konularının yasayla koruma altına alındığına vurgu yapan Dursun, "Türkiye'de yapılması gereken düzenlemede bu izin prosedürünün ve yapılacak işin tanımlanmasının yanında, çocuk işçiliği konusunda düzenlenmiş çalışma saati sınırlarına ve asgari dinlenme sürelerine sadık kalınması gerekir." dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24