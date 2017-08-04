RTÜK, 'Kötü Kedi Şerafettin' filmini yayınlayan Kanal D'ye ceza kesti

RTÜK, karikatürist Bülent Üstün’ün efsane karakteri “Kötü Kedi Şerafettin”i yayımlayan Kanal D’ye ceza verdi. Kanalın 13 yaş sınırı koyması, “Cinsellik” ve “Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar” uyarıları yapmasına rağmen RTÜK uzmanlarının ‘yargısını’ değişmedi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Karikatürist Bülent Üstün’ün efsane karakteri “Kötü Kedi Şerafettin”, Kanal D’de 21.40’ta yayımlanması, 13 yaş sınırı konulması, “Cinsellik” ve “Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar” uyarılarına karşın RTÜK’ün ceza sisteminden kurtarılamadı.

Üstün’ün “Bu bir çocuk filmi değil; kesinlikle çocukla falan gitmeyin” uyarısına karşın film üzerinde uzun uzun incelemeler yapan RTÜK uzmanları raporlarında, “bip”leme yapılmasına karşın küfürlerin anlaşıldığını, “sigara”nın buzlandığını ancak “Adap Rakı”’nın buzlanmadığını, kedinin çiftleşmek için gösterdiği çabaları aktardı. Karar ile RTÜK, yayınlardan önce kullanılan uyarı işaretlerinin işe yaramadığını da itiraf etti.

Üst Kurul’a sunulan uzman raporunda, “Film, animasyon olması nedeniyle, çocuk ve genç izleyicilerin dikkatini çekerek izlemelerine neden olacağı açıktır” ifadeleri kullanıldı. Raporda, filmin ana karakteri kedinin asabi, küfürbaz, içki ve sigara düşkünü olduğu ifade edilirken, “Küfürlü konuşmaların çok olduğu filmde biplemeler, kesintiler yapılmış ancak küfürler yine de anlaşılır şekilde kalmıştır. Argo konuşmaların filmin geneline hâkim olduğu tespit edilmiştir. Kedi ve diğer hayvanlar sigara içmekte ve içkiye olan düşkünlükleri maceralarının konusunu oluşturmaktadır. İçki şişelerinin üzerinde okunur şekilde ‘Adap Rakı’ yazdığı görülmüştür. İçki şişesi görüntülerinin buzlanmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Uyarı itirafı

Filmi yetişkinlere yönelik bir animasyon olduğundan geç saatte, “13 yaş ve üzeri”, “Şiddet ve korku”, “Cinsellik”, “Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar” akıllı işaretleri ile birlikte yayımlandı. Bu önlemlerin işe yaramadığının itiraf edildiği raporda, “Film, yaz döneminde yayınlandığı ve küçük izleyicilerin de ekran karşısında olabilecekleri değerlendirilmiştir. Nitekim yetişkinlere yönelik hazırlanan yapımları çocuk ve genç izleyicilerin ebeveynleriyle ya da yalnız izledikleri bilinmektedir” değerlendirmesi yapıldı.