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RTÜK: Hukuki süreç devam ediyor

22 Nisan 2009 21:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul Başkanı Zahid Akman ile biri eski 8 RTÜK üyesi ve 5 bürokratı kapsayan davayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini bildirildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Habere konu iddianame ve dava, yeni bir işlem ve eylemle ilgili olmayıp, 2003 yılında kanun değişikliği sonrasında kadrosu kaldırılan 1 personelin önceki Üst Kurul tarafından 21 Mayıs 2003 tarih ve 2003/33 sayılı Kurul toplantısında alınan kararla, daire başkanlığı görevinden alınması konusunda, mahkeme kararının uygulanmaması gerekçesiyle daha önce Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili devam eden bir süreçtir. Dava, Üst Kurul başkanı ile 1'i eski olmak üzere 8 Üst Kurul üyesi ve 5 bürokratı kapsamaktadır."

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