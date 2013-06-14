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RTÜK, Hayat TV'nin kapatılması kararını geri çekti

Hayat Televizyonu Genel Müdürü Gökhan Çetin: RTÜK ayrıca lisans işlemini de en kısa sürede çözecegini açıkladı

14 Haziran 2013 23:35

RTÜK, Hayat Televizyonu'nun yayınını durdurma kararını geri çekti.

Konu ile ilgili Hayat Televizyonu Genel Müdürü Gökhan Çetin'in yaptığı açıklama şöyle:


RTÜK yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Kurul, yayın durdurma kararını geri çekti. RTÜK ayrıca lisans işlemini de en kısa sürede çözecegini açıkladı. Hayat Televizyonu, kuruluş çalışmalarından itibaren kendi televizyonu olarak gören işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların, yoksul halkın, aydınların, sanatçıların, tüm halkın yoğun desteği ile yayın hayatı önündeki kararma tehdidini ortadan kaldırdı.

Son bir gündür demokrasi için mücadele eden tüm halk kesimlerinin tepkileri sonuç verdi ve bir yanlıştan dönüldü. Halkın haber alma özgürlüğünü savunan ve sokalarda onbinlerce insanın sloganları, evlerinden, işyerlerinden, Gezi Parkı’ndan yaşam alanlarının herbir köşesinden gerek mesajları gerekse eylemleri ile yükselen sesi sesimizi daha da yükseltti.

Hayat Televizyonu artık düne göre çok daha güçlü ve önündeki sorumluluğunun arttığı bilinci ile bundan önceki tüm yayıncılık birikimleri ile hayatına devam edecektir.

Televizyonlarına sahip çıkarak önündeki tehlikeyi atlatmasına destek olan; her zaman ekranımızda yer bulmuş bütün halk kesimlerine sonsuz teşekkürler! Sizlerin desteği ve katkıları ile her gün daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz...

 

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