RTÜK, “Dünya Güzellerim”in yayından kaldırılmasını istedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yöneticileri Show TV yöneticileri ile yaptığı toplantıda daha önce ağır cezalar verdikleri Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'un yaptığı “Dünya Güzellerim”in yayından kaldırılmasını istedi. Show Tv ‘çekilmiş 5 program kaldığını onlar bitince devamını getirmeyeceklerini ve bir daha bu tarz program yapmayacaklarının’ sözünü verince iki taraf uzlaştı.

"Acilen kaldırılmalı"

Uçankuş’un haberine göre, bu tip kurgusal programlar yaptığı için Show Tv’nin de özellikle sosyal medyada ağır eleştiri aldığı bir ortamda yapılan toplantıda RTÜK yöneticileri, “böylesi eleştiriler alan programın izleyici kitle üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını söyleyerek acilen kaldırılmasını” istedi. Show Tv tarafı “Elimizde zaten çekilmiş 5 bölüm kaldı. Bunları da yayınlayıp tamamen bitirelim ve bir daha böyle yapımlara kanalımızda yer vermeyeceğiz” sözünü verince uzlaşmaya varıldı. Programın yayından kaldırılması kesinleşmiş oldu.