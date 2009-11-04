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Yaşam

RTÜK bu klibin peşinde

RTÜK, dünyaca ünlü sanatçı Shakira’nın ten rengi mayo ile göründüğü "She Wolf" adlı parçasının klibini tartıştı.

04 Kasım 2009 02:00

RTÜK, dünyaca ünlü sanatçı Shakira’nın ten rengi mayo ile göründüğü "She Wolf" adlı parçasının klibini tartıştı.

Bu klibi yayınlayan MTV Türkiye, Dream TV ile NR 1 TV’ye ceza istemi, oy çokluğu ile reddedildi. Ancak daha önce Pepsi Max reklamındaki Aysun Kayacı için, "Çok şehvetli öpüşüyor" diyen RTÜK üyesi İlhan Yerlikaya, Shakira klibine de müstehcenlikten dolayı ceza verilmesi yönünde oy kullandı. Shakira’nın, bir kafes içinde dans görüntülerini değerlendiren RTÜK, klipte müstehcenlik bulmadı. RTÜK üyesi İlhan Yerlikaya ise karşı oy kullandı ve "Bu klip, çocuk ve gençlerin ekran başında olduğu bir saatte yayınlanmıştır ve erotizm içermektedir. Özellikle video küplerin müzik eşliğinde verdikleri mesaj, çocukların ve gençlerin zihinleri üzerinde kalıcı bir etki bırakmaktadır" dedi. Lübnan asıllı Kolombiya’lı ünlü şarkıcı Shakira Isabel Mebarak Ripoll, 1990’ların sonlarında patlama yapan Latin pop müzik furyasındaki en önemli isim oldu.




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