RTÜK bu klibin peşinde

SHAKIRA'NIN SHE WOLF ADLI KLİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bu klibi yayınlayan MTV Türkiye, Dream TV ile NR 1 TV’ye ceza istemi, oy çokluğu ile reddedildi. Ancak daha önce Pepsi Max reklamındaki Aysun Kayacı için, "Çok şehvetli öpüşüyor" diyen RTÜK üyesi İlhan Yerlikaya, Shakira klibine de müstehcenlikten dolayı ceza verilmesi yönünde oy kullandı. Shakira’nın, bir kafes içinde dans görüntülerini değerlendiren RTÜK, klipte müstehcenlik bulmadı. RTÜK üyesi İlhan Yerlikaya ise karşı oy kullandı ve "Bu klip, çocuk ve gençlerin ekran başında olduğu bir saatte yayınlanmıştır ve erotizm içermektedir. Özellikle video küplerin müzik eşliğinde verdikleri mesaj, çocukların ve gençlerin zihinleri üzerinde kalıcı bir etki bırakmaktadır" dedi. Lübnan asıllı Kolombiya’lı ünlü şarkıcı Shakira Isabel Mebarak Ripoll, 1990’ların sonlarında patlama yapan Latin pop müzik furyasındaki en önemli isim oldu.