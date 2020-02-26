RTÜK böyle buyurdu; TV'lerde Koronavirüs'ü tartışacak uzmanları Sağlık Bakanlığı'na sorun!

RTÜK Üst Kurul Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun televizyon kanallarına gönderdiği notta, Koronavirüs konusunda konuşacak ve yayınlara katılacak uzmanların seçimlerinde, Sağlık Bakanlığı'na danışılması önerisinde bulunuldu.

Televizyonlara gönderilen notta, Koronavirüs salgını hakkında topluma doğru ve hızlı bilgi verilmesinin önemi belirtilirken, yanlış yönlendirmeler olması durumunda yaptırım uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Diğer yandan böyle bir yazının Üst Kurul'dan geçmediği öğrenilirken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in imzasını taşımaması da dikkati çekti.

RTÜK'ten televizyonlara gönderilen not

İbrahim Uslu imzalı notta şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve uluslararası bir salgın halini alan Koronavirüs'ün sebep olduğu hastalık ve ölümler başta olmak üzere sağlıkla ilgili konularda birçok program veya haber bülteni yayınlanmaktadır. Sağlık programları veya haber bültenlerine konut olarak katılan veya telefonla bağlanan uzmanlardan bir kısmının sarf ettiği yorumların kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumda korku ve infiale sebep olduğu; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasından, amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal yayıncılığın temel ilkelerinden biri olan toplumun haber alma özgürlüğünün sağlanması amacından uzaklaşıldığı; gerek uzmanlarca yapılan yayın denetimleri esnasında gerekse de Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından tespit edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yayınların bazılarının Bakanlığı bu politikasına da zarar verebileceği değerlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını hakkında topluma doğru ve hızlı bilgi vermesi salgının yol açabileceği olumsuzluklardan korunmak açısından oldukça önemlidir. Yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara müeyyide uygulanması durumu söz konusu olabilecektir.

Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği veya Üst Kurulumuz Sağlık Masası Biriminden İzleme Biriminden İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Köksal ile her zaman iletişime geçebilecekleri hususunda bilgilerinizi rica ederim."

CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşcı ise yayıncılara verilen talimatın suç olduğunu vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

“Anayasal bir Üst Kurul olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, anayasa ve yasadan almadığı hiçbir yetkiyi kullanamaz. RTÜK Başkanlığınca tüm yayıncılara gönderilen yazı tam anlamıyla aba altından ceza sopasını gösteren tarihe geçecek nitelikte bir talimat yazısıdır. Anayasa ve yasaya dayanmayan içeriği nedeniyle suçtur! Öyle ki, bu talimat RTÜK’ün kendi özel yasasına göre de suçtur. 6112 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesinin 1. Fıkrasındaki “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez” hüküm bu kadar apaçık ortadayken yapılan müdahale girişimi yasaya da aykırıdır.

Yayıncıların programlarına kimleri konuk alacağını ve alacakları konukların değerlendirme içerikleri o yayın anlayışını ilgilendirip, RTÜK’ün konukların kimlerden seçileceğini; kurul içerisinde belirlenmiş bir isim üzerinden belirleme girişimi sansürden de öte bir anlayışı yansıtmaktadır. Üst Kurul, ancak yayın tamamlandıktan sonraki içerikle ilgili yetkili ve görevlidir. Henüz yapılmamış bir yayında kimlerin konuk alınacağını isim isim belirleme noktasında müdahalesi hukuka da, basın özgürlüğüne de aykırıdır.

Ayrıca RTÜK içerisinde görevlendirilen kişiye yayıncılar telefonla da ulaşamamakta, bu kişi yanıt vermekten kaçınmakta olduğu da bize ulaşan bilgiler arasında yer almaktadır.

RTÜK yasadan almadığı bir yetkiyle yayıncıların neyi, nasıl yayınlayacakları konusundaki müdahalesini son olarak Van depreminde görmüştük. RTÜK Başkanlığı bu tür müdahaleleri alışkanlığa dönüştürmektedir. Bunun hukuki sonuçları olacağı konusunda bir kez daha uyarıyorum.”