-RTÜK BAŞKANI YENİDEN YARGILANACAK ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun ve halen üye olarak görev yapan eski Başkan Zahid Akman'ın da arasında bulunduğu 4'ü eski 8 üst kurul üyesi, haklarında ''görevi kötüye kullandıkları'' gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtayın bozma kararı sonrasında tensip zaptını düzenledi ve duruşma gününü 18 Mayıs 2011 olarak belirledi. RTÜK Başkanı Dursun ile üye olarak görev yapan eski Başkan Akman'ın da arasında bulunduğu bazıları eski 8 RTÜK üyesi ve 5 bürokratı, RTÜK Uzman Denetçisi Cengiz Özdiker'in açtığı davalara ilişkin, ''Yargı kararlarını mükerreren uygulamadıkları'' gerekçesiyle, ''görevi kötüye kullanmak'' iddiasıyla yargılanmışlardı. Mahkeme, yargılama sonucunda, TCK'nın ''Zincirleme suç'' ve ''Takdiri indirim nedenleri''ne ilişkin maddelerini uygulamasının ardından, ''Eylemlerinin ağırlığına ve kasıtlarının yoğunluğuna göre'', sanıklar RTÜK Başkanı Davut Dursun, halen üye olarak görev yapan eski Başkan Zahid Akman ve üye Abdulvahap Darendeli'yi, TCK'nın 257/1. maddesine göre, ''Görevi kötüye kullandıkları'' iddiasıyla, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı gerekçelerle RTÜK Başkanvekili Taha Yücel ile eski üyeler İlhan Yerlikaya, Şaban Sevinç ve Paşa Yaşar'ı 2 yıl 9 ay 10'ar gün, eski üye Arif Merdol'u 2 yıl 2 ay 10 gün hapisle cezalandırılmalarına, RTÜK bürokratı sanıklar Özgen Sezer, Şeref Ataklı, Mehmet Nuri Erikel, Lütfettin Mesutgil ve Ahmet Batun'un ise beraatlarına karar vermişti. Mahkeme, mahkum edilen sanıkların, TCK'nın 53. maddesine göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarını da kararlaştırmıştı. Temyiz başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Ağustos 2010'da kararın onanmasını istemişti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise 27 Aralık 2010'da sanıklara verilen mahkumiyet kararını bozmuştu. Dairenin bozma ilamında, 19 Aralık 2019'da yürürlüğe giren 6086 sayılı yasayla TCK'nın ''görevi kötüye kullanma'' suçunu düzenleyen 257. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki ''kazanç'' sözcüğünün ''menfaat'' olarak değiştirildiğine ve bu fıkralarda öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının indirildiğine dikkati çekmişti. 6086 sayılı yasa değişikliğiyle, TCK'nın 257. maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan ''bir yıldan üç yıla kadar'' ibaresi ''altı aydan iki yıla kadar'', 2'nci fıkrasında yer alan ''altı aydan iki yıla kadar'' ibaresi ''üç aydan bir yıla kadar'' olarak değiştirilmişti.