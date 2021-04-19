RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK'ün amacı, ailece izlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülke güvenliğimizi tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Kısacası RTÜK’ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamaktır." açıklamasını yaptı.

Şahin, RTÜK'ün 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında şu ifadeleri kullandı:

"20 Nisan 1994 tarihinde faaliyetlerine başlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz Başkent Ankara’daki ana ve ek hizmet binaları ile 3 ayrı bölge temsilciliğinde görev yapan deneyimli uzman kadrosuyla 7/24 çalışmalarını sürdürmektedir. Süreç içinde yayıncılığın sınırları karasaldan kablo ve uydu ortamlarına, oradan da internete kadar genişleyerek radyo ve televizyonlar artık ceplerimize kadar girdi.

Hedefimiz; tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olmaktır. Geriye doğru bakıldığında Akıllı İşaretler, Medya Okuryazarlığı, İzleyici Temsilciliği, RTÜK İletişim Merkezi, İyi Uykular Çocuklar, Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) ve Yayıncılık Etik İlkeleri gibi pek çok çalışmayla yayıncı dostlarımıza öncülük etmeye çalıştık.

"Kısacası RTÜK’ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamak"

Malumlarınız, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleme faaliyetlerimizi yürütürken çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösteriyoruz. Ülke güvenliğimizi tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Kısacası RTÜK’ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamaktır.

Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı zararlı yayın içeriklerinden korumak adına gerçekleştirdiğimiz 1. Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, işitme ve görme engelli vatandaşlarımızın içinde bulunduğu dezavantajlı grupların medya hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için hazırlanan yönetmelik, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı gibi pek çok önemli çalışmayı gururla hayata geçirdik.

Engelli kardeşlerimizin yayınlara erişimini artırarak hayatlarını kolaylaştırma çabalarımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Aziz vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle beklenti ve taleplerine her zaman açığız. Yurt dışından da ulaşılabilen RTÜK İletişim Merkezi kesintisiz bir şekilde halkımızı dinliyor.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında ilklere imza atarak uluslararası yayıncıları ülkemize getirmeyi başardık. Böylelikle hem kayıt dışı olan bu alanı resmileştirerek denetleme faaliyetlerini başlattık hem de milli ekonomimize katkı sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Dünya Dili Türkçe” seferberliği çerçevesinde Türk Dil Kurumu ile protokol imzalayarak ortak çalışmalar yapma kararı aldık. İki kurum olarak müşterek hedefimiz, yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımını sağlamaktır.

Yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda 27. Kuruluş yıl dönümümüze özel olarak Türkçemizi en doğru ve güzel kullanan radyo ve televizyoncularımıza onur ödülleri vereceğiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumunu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceğiz. Çalışmaları nihayete eren, mazimizi anlatan RTÜK Kataloğunu tamamladık, yakında periyodik RTÜK dergimizi de çıkaracağız.

27.yılımızdan beklentilerimiz büyük. Çalışkan ve fedakâr çalışanlarımızla paydaşımız gördüğümüz sektörümüzün tüm medya kuruluşlarına güveniyoruz. El ele, hep birlikte yayıncılık alanındaki hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

27.kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler ve hayırlı Ramazanlar diliyorum."