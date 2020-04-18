RTÜK Başkanı Şahin: Bazı yayıncılarımızın devleti milletiyle ayrıştıran tutum sergilemeye devam etiğini gördük

Şahin, Koronavirüs sürecinde medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, Koronavirüs pandemisinin ilk gününden itibaren Türkiye’nin tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek devletin bu süreçte her zaman milletin sağlığını, huzurunu ve üretim kabiliyetlerini salgınla mücadelenin merkezine aldığını kaydetti.

Devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayan Şahin, “Sağlık Bakanlığımız güçlü sağlık alt yapımız, sağlık ordumuz ve Bilim Kurulumuz ile beraber gereken tüm tedbirleri zamanında almış ve vatandaşlarımızda sağlık hizmetleriyle ilgili hiç bir endişeye mahal olmayacak şekilde süreci yönetmektedir. Geldiğimiz bu aşamada özellikle dünyadaki süper güç dediğimiz ülkelerle kendi ülkemizi kıyasladığımızda Türkiye, gelişmiş kabul edilen ülkelerden çok daha sağlam sağlık altyapısıyla gereken tüm mücadeleyi çok güçlü bir şekilde vermiştir. Bu mücadelenin başarısı dünyada görünür hale gelmiş ve milletimiz tarafından da takdirle karşılanmıştır. Ülkemiz gelişmiş Avrupa devletlerine bile sağlık alanında yardım eden bir duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Şahin, Devletin dezavantajlı gruplar için sosyal yardımları anbean planlayıp yerine getirdiğini belirterek, “Gıda arzı yeterliliği ile ilgili ve ekonomik tedbirler aktif bir şekilde dinamik olarak alınmıştır. Çalışma hayatının sürekliliği için destek programları açıklanmıştır. Bu süreç devletin milletiyle beraber olduğu bir seferberlik halidir. Halkımızın bu süreçte devletimizin tüm imkânlarıyla yanında olduğunu hissetmesi ve süreci daha az endişeyle geçirmesi açısından göz ardı edilemeyecek en önemli husus, alınan önlemlerin ve bu kapsamda hayata geçirilen eylemlerin kamuoyuna en doğru, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde anlatılmasıdır” dedi.

Hayata geçirilen eylemlerin doğru, sağlıklı ve şeffaf olarak aktarma görevinin medyaya düştüğünü aktaran Şahin,şu ifadeleri kaydetti: