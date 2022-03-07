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Medya

RTÜK Başkanı'ndan haber programlarına 'gıda fiyatları' uyarısı: Yanlış yönlendiren ve paniğe sevk eden yayınları takip ediyoruz

"Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayın kuruluşlarına yasa hükümleri uygulanacak"

07 Mart 2022 15:21

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatları konusunu işleyen televizyon kanallarını uyardı. Şahin kanalların, ilgili kurumların açıklamalarını aktarmalarını istedi.
 
RTÜK'ten, gıda fiyatlarındaki yükselişin ardından televizyon kanallarına uyarı geldi.
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, şunları kaydetti:
 
"Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını taşımları son derece önemlidir. Kamuoyuna yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır."
 
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