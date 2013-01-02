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RTÜK Başkanı: Muhteşem Yüzyıl'ı ben de izliyorum, senaryo değişebilir

RTÜK Başkanı Davut Dursun Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç. ve Bir Kadın Bir Erkek dizileriyle ilgili açıklamalarda bulundu

02 Ocak 2013 10:57

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısının senaryoda bir takım değişikler yapmasını beklediğini söyledi. Dursun, Behzat Ç. dizisiyle ilgili olarak, "Herhalde bu gibi durumlarda ilan vermemiz gerekecek ‘Behzat Ç. evlendi ama bizimle ilgilisi yok. Not: RTÜK’ diye" şeklinde konuştu.

RTÜK Başkanı Davut Dursun, son dönemde Başbakan Tayyip Erdoğan tarafında ağır şekilde eleştirilen Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç. ve Bir Kadın Bir Erkek dizileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun, Muhteşem Yüzyıl dizisinin Ortadoğu ülkelerinde  "Sultan'ın Haremi" ismiyle yayınlandığını ve bu ismin diziye daha doğru olduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkındaki eleştirilerin ardından başlayan tartışmalardan sonra dizinin yapımcısının senaryoda değişikliler yapması beklenebileceğini söyleyen Dursun şöyle konuştu:

"Ortadoğu’da ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ‘Sultanın Haremi’ diye yayımlanıyormuş. Yapımcının tartışmaları dikkate alan bir hassasiyet içinde senaryoda birtakım değişiklikler yapması beklenebilir. Benim de böyle bir beklentim var."


Behzat ç. ve Bir Kadın Bir Erkek


Dursun, Behzat Ç. dizisindeki Behzat başkomiser ile Savcı Esra'yı, Bir Kadın Bir Erkek dizisinde de Zeynep ile Ozan'ı kendilerinin evlendirdiklerini yalanladı. Dursun, "'Behzat Ç.' ve 'Bir Kadın Bir Erkek'teki kişileri evlendirmeye çalıştığımızı sanıyorlardı. 'İlgimiz yok, biz çöpçatanlık yapmıyoruz' dedik, ama bu anlaşılmadı. Herhalde bu gibi durumlarda ilan vermemiz gerekecek 'Behzat Ç. evlendi ama bizimle ilgilisi yok. Not: RTÜK' diye” şeklinde konuştu.

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