-RTÜK BAŞKANI DURSUN'DAN AKMAN'A DESTEK ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Deniz Feneri e.V davasından tutuklanan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın yargılama sürecinin bir an önce neticelenmesini ve özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, ''Bir haksızlığın olduğunu düşünüyoruz'' dedi. Dursun, 17 Temmuz 2009-2011 başkanlık dönemine ilişkin genel değerlendirmede bulunduğu basın toplantısında, RTÜK'ün 9 üyeden oluştuğunu, bu üyelerin parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin üye sayıları oranında partilere ayrılan kontenjanlar doğrultusunda seçildiğini söyledi. Dursun, ''BDP'nin kontenjanına sahip bir üye seçilmediğinden ve Meclis tatile gireceğinden herhalde Ekim ayına kadar RTÜK tarihinde ilk kez 9 üyeli olmasına rağmen 8 üyeyle çalışmalarına devam edecektir. 8 üyeyle çalışmaların devam etmesi mümkün. Ekim ayında inşallah BDP'nin kontenjanından arkadaşımız seçilir ve böylece RTÜK çalışmalarını sürdürür'' diye konuştu. Dursun, karasal sayısal televizyon yayıncılığına yönelik frekans planlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ''Bunun süresinden önce tamamlanacağını ve böylece önemli bir hizmeti yerine getireceğimizi düşünüyorum'' dedi. Radyo ve televizyon yayıncılığı sektörü hakkında bilgi veren Dursun, ''Üst Kurul'un düzenleyici ve denetleyici kurum olarak görev yaptığı medya sektörü Türkiye'de son derece canlı, dinamik bir sektör. Ülkemizde karasal ortamda kayıtlı yaklaşık 249 televizyon, bin 62 radyo kuruluşu var. Bunun yanı sıra kablodan yayın yapan 78 televizyon, uydudan yayın yapan 148 televizyon ve 53 radyo kuruluşu bulunuyor. Bu sayıları birlikte düşündüğümüzde Üst Kurul'un muhatap olduğu görsel işitsel medya sektörünün nasıl bir büyüklüğe sahip olduğu görülüyor'' diye konuştu. -DİZİ, İZDİVAÇ PROGRAMI VE REKLAM ŞİKAYETLERİ- Yayınlarla ilgili sorun alanları hakkında bilgi veren Davut Dursun, en çok izlenen ancak en çok şikayet edilen program türünün diziler olduğunu ifade etti. İzdivaç, kuşak ve direnç programlarının da şikayet konusu olduğunu belirten Dursun, şunları kaydetti: ''İzdivaç programları nereye gidersek vatandaşın en çok şikayet ettiği program alanlarından biridir. Bunu yayın kuruluşlarıyla da paylaştığım için rahat söylüyorum. Bir takım düzenlemeler ve hassasiyetler söz konusu olmakla birlikte hala bu programlarda toplumu rencide eden, mahremiyet duygusunu ortadan kaldıran bir takım sıkıntılar söz konusu. Buna ilişkin bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kuşak programları da çokça ihlal oluşturan programlar arasında yer alıyor. Direnç yarışmaları da hem ciddi şikayet alıyor hem de ihlal dosyası oluşturduğumuz program türleri olarak görülüyor. Bir diğer önemli sorunumuzun olduğu tür, reklam kuşakları. 6112 sayılı yasa birtakım düzenlemeler getirdi. Ancak bir şeyi sevinçle ifade etmek gerekir, yeni yasadaki düzenlemeye uymak konusunda Nisan ayını milat kabul etmiştik, yayıncılarla mutabık kalmıştık. Nisan ayından sonra reklama ilişkin şikayetler önce artış gösterdi, sonra düşüş eğilimine girdi. Dolayısıyla yeni yasayla gelen sistemin yayıncılar açısından da vatandaş açısından da giderek benimsenme eğilimine girdiğini düşünebiliyoruz.''