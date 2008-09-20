RTÜK Başkanı Akman, Armada’nın ortağı

Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasında ‘Kendisi kurye olabilir’ denen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman’ın, “3,5 yıldır yurt içinde ve yurt dışında hiçbir ticari faaliyetim yoktur” demesine rağmen, Ankara’nın en ünlü alışveriş merkezi Armada’nın ortakları arasında yer aldığı anlaşıldı. Hürriyet’in bu konuda ulaştığı belgelerden sonra Akman’ın kardeşi ve şirket ortağı Turgut Akman, “Evet, ben ve Zahid, Armada’nın ortakları arasındayız” dedi.



Bir ortak da Karaman

Hürriyet’in ulaştığı, Armada Alışveriş Merkezi’yle alakalı hisse devirleriyle ilgili tapu kayıtlarında, Turgut Akman’ın ve RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın dışında, ilginç iki isim daha bulunuyor. Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited Şirketi’nin Akman kardeşler dışındaki diğer ortakları arasında, yine Deniz Feneri Davası’nda adı geçen, Alman hâkimin “Türkiye’deki baş sorumlulardan biri” olarak gösterdiği Kanal 7 Televizyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriye Karaman ile Hamide Ceylan’da bulunuyor. Hamide Ceylan’ın, eski RP Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan’ın eşi olduğu öğrenildi.

Koltuğu bırakmıyor



İstifa ederse daha şık olur







Hisarcıklıoğlu’da ortak

Armada alışveriş merkeziyle ilgili noter ve tapu kayıtlarına göre Hayat Yapı Ticaret Şirketi de, hisse payı yüksek ortaklar arasında yer alıyor. Belgelere göre Armada’nın ortaklarından olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Salih Bezci, Ali İhsan Başyazıcıoğlu, Mehmet Sacit Gürcan ve Celal Poyraz’ın hisseleri üzerindeki satış vaadi şerhleri, satış suretiyle RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın ortağı olduğu Hayat Yapı Ticaret ve Limitet Şirketi’ne 7 Temmuz 2003 tarihinde devredildi.

“Evet, Armada’ya ortağız”

Hayat Yapı ve Ticaret Limitet Şirketi yöneticisi olan RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın ağabeyi Turgut Akman, Hürriyet’in ısrarlı soruları üzerine, Armada’daki hisse oranları şöyle dedi:

“Ortaklık oranı yüzde 3 civarında. Yani çok ahım şahım bir şey sayılmaz. Şirketimiz, kira gelirleri olan bir şirket. Bu şirketin genel müdürlüğünü de ben yapıyorum. Tek yetkili benim. İkinci bir kişi dahi imza atamaz.” Turgut Akman, Hürriyet’in diğer sorularını şöyle cevaplandırdı:

Bunlar atmasyon, spekülasyon

Kanal 7’nin sahibi Zekeriya Karaman’ın da şirketin ortağı olduğu gözüküyor

Bunlar doğru değil. Atmasyon, yalan ve spekülasyon

Zahid Akman ile ilgili kuryelik iddialarına ne diyorsunuz?

Ayak izleri var. Çünkü Kanal 7’den çıkmış bir Deniz Feneri var. Zahid de, Kanal 7’nin Ankara Temsilciliği’ni yapmış. RTÜK Başkanı olmuş, RTÜK Başkanı olduğu için de kenarından köşesinden, bir yere bağlamaya çalışıyorlar. Deniz Feneri ile bağı yok. Kaç yıldır Almanya’ya gitmemiş ama kurye diyorlar. Aslı astarı yok.

Zahid Bey, istifayı düşünüyor mu?

Suçlu adam istifa eder

Yani istifa olmaz mı?

Kendisini suçlu hissederse istifa eder. Bunları da ilk kez gazeteci olarak sizinle konuşuyorum.

Armada’nın değeri 350 milyon dolar

Ankara’nın en değerli gayrimenkulleri arasında ilk sıralarda yer alan Armada Alışveriş Merkezi’ne (AVM) bugünün rayiciyle 300 taban, 350 milyon dolar da tavan fiyat biçiliyor. Başkentli emlakçilerin verdiği bilgiye göre bu rakamı, AVM’nin 19 bin metrekarelik (19 dönüm) arazisi ve binasının toplam değeri oluşturuyor.



Armada AVM’nin bulunduğu arsanın metrekare fiyatı ise bugünün rakamlarıyla 2 – 3 bin dolar civarında. Yapımına 1999 yılında başlanan Armada AVM, 28 Eylül 2002 tarihinde hizmete açıldı. Kapalı alanı 125 bin metrekare olan Armada, 21 katlı bir ofis kulesi ve çarşı bloğu olmak üzere iki temel bölümden meydana geliyor. Armada’da toplam 156 mağaza faaliyet gösteriyor.