RTÜK, Atatürk'e hakareti 1 buçuk yıl bekletti, en düşük cezayı verdi; Aliyev için 1 haftada en yüksek cezayı kesti!

İsmail Ağa Cemaati’nin yayın organı olarak bilinen FM TV’ye, Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içerikli yayın için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün şikayetine karşı 1 buçuk yıl bekletip en düşük cezayı veren RTÜK, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hakaret için Show Radyo’ya şikayet olmamasına karşın bir hafta içinde en yüksek cezayı kesti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İsmailağa Medya Anonim Şirketi’ne ait FM TV’de, 25 Ekim 2016’da yayımlanan Saklı Gerçekler adlı programda, Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak, “400 bin kişi kimdi biliyor musun? Gerçek halifeyi ve saltanatı muhafaza edecek kişilerin kıyımını yaptılar orada. Halife sürgün edileceği zaman karşı çıkacak kadronun bir yerde biçilmesi lazımdı. Silahsız insanları, ‘size ölmeyi emrediyorum’ diyerek sürüldü. Bilerek yapıldı hep bunlar” ifadeleri kullanıldı. Programda, Atatürk’ün mal varlığı ile ilgili olarak da gerçek dışı sözler sarfedilip, “çalma” ifadesi kullanıldı

En küçük ceza

RTÜK bu ifadeleri içeren yayın üzerinden kanalın cezalandırılması için 14 ay bekledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün şikayetine karşın 25 Ekim 2016’da yayımlanan program için 18 Temmuz 2017’de ceza öneren rapor yazıldı. Bu rapor ancak 10 Ocak 2018’de Üst Kurul gündemine getirildi ve “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde” ifadeler içerdiği gerekçesiyle en düşük idari para cezası verildi.

Şikâyet bile yokken

Ancak Üst Kurul, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hakaret edildiği gerekçesiye Show Radyo için 1 hafta içinde harekete geçti. 16 Ocak 2018’deki radyo yayını için 22 Ocak’ta hazırlanan uzman raporuna göre, programda, “Karım benim Cumhurbaşkanı Yardımcımdır demiş. İnsanda biraz utanma olur. Yolsuzluk izleme örgütleri tarafından verilen en yolsuz lider unvanına sahipmiş İlham Aliyev. Böylesine halklarına baskı yapan herkese öfkeliyim” ifadeleri kullanıldı. Ancak Üst Kurul, programla ilgili bir şikayet olmamasına karşın Show Radyo’ya sadece hakaretten değil, “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve toplumda nefret duyguları oluşturmak” gerekçesiyle en yüksek para cezasını kesti, üstüne beş kez program durdurma yaptırımı kararı aldı