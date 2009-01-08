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RTÜK, Albayraklar için hapis istedi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, 7 özel televizyonun patronu ve yöneticisi olan 35 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

08 Ocak 2009 02:00

Radyo Televizyon Üst Kurulu, 7 özel televizyonun patronu ve yöneticisi olan 35 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Haklarında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılması istenen patronlar arasında, Ethem Sancak, Ahmet Albayrak ve Mehmet Nazif Günal da var.

Radyo Televizyon Üst Kurulu 7 özel televizyon kanalının patronu ve yöneticisi olan 35 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Haklarında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılması istenen patronlar arasında, Ethem Sancak, Ahmet Albayrak ve Mehmet Nazif Günal da var.

RTÜK, 7 özel televizyon kanalının sahipleri ve yöneticileri hakkında, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Karasal yayın hakkı olmadığı halde, izinsiz olarak anten kurup yayın yaptıkları gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması istenen patron ve yöneticiler arasında Ethem Sancak, Ahmet Albayrak ve Mehmet Nazif Günal da bulunuyor.

RTÜK, uydudan yayın izni bulunan 7 televizyonun, bazılarının çeşitli illerde kurdukları antenler ile karasal yayın da yaptıklarını ve bu durumun da RTÜK yasasının 34’üncü maddesine aykırı olduğunu belirledi. Bu madde, RTÜK’ten izin alınmadan radyo-tv yayını yapan kuruluşların kişi ve yöneticilerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 50 günden, 5 bin güne kadar, adli para cezası öngörüyor.

‘Daha önce uyardık’

Bu televizyonlardan 6’sının bazı illerde karasal yayın izni olduğu, ancak izinsiz olarak başka illere de yayıldıkları belirlendi. Kanal 24’ün ise hiçbir şehirde karasal yayın izni olmadığı; ancak birçok ilde yayın yaptığı bildirildi.

RTÜK’ün CHP’li Üyesi Şaban Sevinç, bu durumdaki kanalları daha önce uyardıklarını söyleyerek “Kaçak yayına son verenler oldu. Ancak 7 adet televizyon kanalı, yasaya aykırılığı sürdürüyor. Özellikle yerel seçimler öncesi kaçak yayınlara izin verilmeyecek. Oy birliği ile, 7 televizyon kanalının sahip ve yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı” dedi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından işleme konularak dava açılması istenen suç duyurusunda Ulusal Kanal, TV-8, Net-TV, KON-TV, Kanal 24, Habertürk ve TV-5 bulunuyor. Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimler ise şöyle:

Ulusal Kanal:Yalçın Büyükdağlı, Veysel Yıldız, Hale Koper, Yeditepe İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mehmet Adnan Akfırat

TV 8:Mehmet Nazif Günal, Kayhan Onur, Ahmet Berkmen, Doğan Ayan, Alaattin Tosunor, Ayşegül Özkaplan, Hasan Tayyar

Net TV:Ahmet Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Nagehan Özhan, Ali Özçelik, Mehmet Sarıbaş

Kanal 24:Ali Özmen Safa, Ethem Sancak, Murat Sancak, Zeki Ekinci

Kon TV:Ahmet Özer, Nurettin Bay, Mustafa Tatlısu, Yaşar Arıcı, Namık Güler, İlker Özkan

TV 5:Şeref Malkoç, Cafer Güneş, İsmail Aydos, Suat Pamukçu, Ekrem Şama, İletişim Holding A.Ş.

Habertürk:Ciner Medya Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fercan Aykutlu, Gürsel Usta, İnanç Şenel.

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