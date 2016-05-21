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RTÜK, Acun Ilıcalı'ya 373 bin liralık ceza kesti

'O Ses Türkiye'de birkaç dakika arayla semazen ve dansözün sahne alması cezaya gerekçe gösterildi

21 Mayıs 2016 13:38

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yayınlanan “O Ses Türkiye”de birkaç dakika arayla sahneye semazen ve dansöz çıkması RTÜK’e şikâyet edildi. RTÜK, dilekçeyi haklı buldu ve 373 bin 183 lira para cezası kesti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman ve Avukat Taner Kazanoğlu, Ilıcalı'nın sunduğu “O Ses Türkiye” yarışmasıyla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikâyet dilekçesi sundu. Dilekçede, programda arka arkaya sema gösterisi ve dansöz şovunun ekrana geldiği hatırlatılıp, “Ülkemizdeki en büyük sorun; kişisel hak ve inançlara saygı gösterilmemesi. Bu program da bunun en son örneğidir” denildi. RTÜK, şikâyeti haklı buldu. 24 Mart 2016 tarihli RTÜK kararında, 8 üyenin oyuyla TV8'e “Toplumun milli ve manevi değerlerini aykırı yayın yapmaktan” 373 bin 183 lira para cezası kesildi. CHP'li Nadir Ataman, kararla ilgili “Bu cezanın emsal olması dileğimizdir” dedi.

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