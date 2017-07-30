RT muhabiri IŞİD saldırısında hayatını kaybetti

Russia Today (RT) televizyonunun Suriye'deki muhabiri Halid el-Hatıb'ın, IŞİD'in Humus bölgesinde düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Sputnik'in RT Arapça televizyonun internet sitesinde yer alan haberden aktardığına göre, "Muhabirimiz Halid el-Hatıb bugün, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca saldırıda RT kameramanın yaralandığı aktarıldı.