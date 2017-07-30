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RT muhabiri IŞİD saldırısında hayatını kaybetti

Saldırıda kameraman yaralandı

30 Temmuz 2017 19:03

Russia Today (RT) televizyonunun Suriye'deki muhabiri Halid el-Hatıb'ın, IŞİD'in Humus bölgesinde düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sputnik'in RT Arapça televizyonun internet sitesinde yer alan haberden aktardığına göre, "Muhabirimiz Halid el-Hatıb bugün, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

​Ayrıca saldırıda RT kameramanın yaralandığı aktarıldı.

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