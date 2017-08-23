RSF: Savcılık Tolu'ya dair inandırıcı kanıt sunamıyor

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Tolu'nun avukatı Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, İstanbul'daki mahkemenin "kaçma ihtimali" gerekçesiyle Tolu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdiğini belirtti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan medya kuruluşları arasındaki sol eğilimli Etkin haber ajansında ve Özgür Radyo'da görev yapan Tolu "silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör propagandası yapmakla" suçlanıyor.

Etkin haber ajansı için çalışan 16 gazeteciyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanan 33 yaşındaki Meşale Tolu, 11 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Tolu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tolu'nun avukatı, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın bugün Tolu'yu ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi. Erdmann dün de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'i ziyaret etmişti.

Federal hükümet Tolu'nun davasını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı Tolu'nun duruşma gününün açıklandığı hafta, "Tolu'nun tutuksuz yargılanması ve yargı sürecinin hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi talebimizin arkasındayız" açıklamasını yapmıştı.

RSF Almanya: Savcılık kanıt sunamıyor

Sınır Tanımayan Gazateciler Örgütü'nün (RSF) Almanya temsilcisi Christian Mihr, "Tolu'nun siyasi rehine olarak tutulmasına son verilmesi gerektiğini" belirterek, Türkiye'ye Tolu'nun derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Mihr, "savcılığın üç buçuk aydır Meşale Tolu'ya yönelik saçma suçlamaları destekleyecek inandırıcı tek bir kanıt sunamadığı" eleştirisinde bulunarak, "Gazetecinin tutukluluk halinin sürmesi için akla uygun bir gerekçe bulunmadığını" belirtti.

2007 yılından bu yana sadece Alman vatandaşlığı bulunan Tolu, 2014 yılında İstanbul’a yerleşti. 30 Nisan’da İstanbul’da gözaltına alınan Tolu 5 Mayıs’tan bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor. Tolu’nun eşi Suat Çorlu da Nisan ayı başında tutuklanmıştı. Çiftin iki buçuk yaşındaki oğulları da dönüşümlü olarak ebeveynleriyle birlikte cezaevinde kalıyor.

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DW/epd/GA/BK