RS FM, Enver Aysever ile yollarını ayırdı

Rusya'nın Ssesi radyosunda (RS FM) "Oyuna devam" adlı programla dinleyicilerin karşısına çıkan Enver Aysever'in görevine radyo yönetimi tarafından son verildi. RS FM'in resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "RS FM'de yayınlanan Enver Aysever'le Oyuna Devam programı sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dendi.

Söz konusu ayrılığı sosyal medya hesabında açıklayan Aysever şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar üç ay iyi vakit geçirdik ve bitti. #oyunadevam edeceğiz elbet. Mutlaka bir yerde buluşuruz"