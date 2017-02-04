T24 LogoT24 Logo
Medya

RS FM, Enver Aysever ile yollarını ayırdı

"Oyuna devam edeceğiz elbet, mutlaka bir yerde buluşuruz"

04 Şubat 2017 17:49

Rusya'nın Ssesi radyosunda (RS FM) "Oyuna devam" adlı programla dinleyicilerin karşısına çıkan Enver Aysever'in görevine radyo yönetimi tarafından son verildi. RS FM'in resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "RS FM'de yayınlanan Enver Aysever'le Oyuna Devam programı sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dendi.

Söz konusu ayrılığı sosyal medya hesabında açıklayan Aysever şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar üç ay iyi vakit geçirdik ve bitti. #oyunadevam edeceğiz elbet. Mutlaka bir yerde buluşuruz"

 

ETİKETLER

RS FMEnver AyseverOyuna Devam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24