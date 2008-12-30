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Spor

'R.Plate ile görüşüyorum'

Alex'in ardından Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Lugano da ayrılık sinyali verdi.

30 Aralık 2008 02:00


Alex'in ardından Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Lugano da ayrılık sinyali verdi.

Yıldız futbolcu, Esparavos.com'a yaptığı açıklamada Arjantin'in dev kulüplerinden River Plate ile transfer görüşmeleri yaptığını ancak bu görüşmelerin devre arasını değil, sezon sonunu kapsadığını söyledi.

River Plate'in yeni teknik direktörü Nestor Gorosito'nun yönetimden istediği transferler arasında ilk sırayı alan Diego Lugano, “Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Bu yüzden şu anda transferi düşünmek istemiyorum. Ancak mayıs ayında sözleşmem sona eriyor ve o gün geldiğinde River Plate'e transfer olabilirim” diye konuştu. Devre arası iznini Uruguay'ın ünlü tatil merkezlerinden Punta del Este'de geçiren Lugano, “River Plate Teknik Direktörü Gorosito arayıp beni istediğini söyledi. Arjantin'de futbol oynamak bana da çekici geliyor” diyerek Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırabileceğini açıkladı.

Sporx'ten bir not: Arjantin'de Apertura (Açılış Ligi)'nde şampiyon River Plate'in ezeli rakibi Boca Juniors olurken, geçen sezon Apertura'yı şampiyonlukla kapatan River Plate bu sezonki ilk mücadelesinde ligde son sırada yer alarak taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.

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