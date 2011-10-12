-Royal'den sürpriz destek PARİS (A.A) - 12.10.2011 - Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ana muhalefetteki Sosyalist Parti'de aday adaylığı için düzenlenen yarışın ilk turunda elenen Segolene Royal, ikinci tura kalan eski hayat arkadaşı François Hollande'a destek vereceğini açıkladı. Royal'in, Hollande'e verdiği destek Fransız radyo ve televizyon kanallarında ''sürpriz'' olarak yorumlandı. Yaklaşık 30 yıl beraber yaşayan ve birlikte 4 çocuk sahibi olan Royal ve Hollande, aday adayı yarışında ilk turda birbirlerine rakip olmuşlar, oyların yüzde 39'unu alan Hollande, yüzde 31 oranında oy alan Martine Abury ile birlikte ikinci tura kalırken, sadece yüzde 7 oranında oy alan Segolene Royal yarış dışı kalmıştı. Hollande ve Abury, bu akşam televizyonda canlı yayımlanacak bir tartışma programıyla pazar günü yapılacak ikinci tur öncesi son kez kozlarını paylaşacak. -Çocuklarının babası en büyük rakibi oldu- Geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sosyalist partinin adayı olan ve Nicolas Sarkozy karşısında açık farkla yenilgiye uğrayan Royal, 2007 yılındaki bu seçimin ardından Hollande ile beraberliğinin de sona erdiğini kamuoyuna duyurmuştu. Sosyalist partinin bu iki önemli siyasetçisi, daha sonra birbirlerine açıkça düşman olmuş ve karşılıklı birbirlerini suçlamaktan çekinmemişti. Yaklaşık 30 yıl gibi uzun bir süre hayat arkadaşlığı yapan iki siyasetçinin aşkları, 1980'li yılların başında Fransa'da üst düzey memur ve siyasetçi yetiştiren ''ENA'' yüksek okulundaki ders sıralarında başlamıştı. İddialı ve hırslı iki siyasetçi kısa zamanda Sosyalist Parti yönetiminde üst sıralara tırmanırken, eski cumhurbaşkanlarından François Mitterrand'ın himayesine giren Segolene Royal, birkaç dönem bakanlık bile yapmış, hayat arkadaşı François Hollande daha çok partinin örgütlenme işlerine ağırlık vermişti.