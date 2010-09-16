Royal Dutch Shell’de görev değişimi

T24- Royal Dutch Shell Avrupa Perakende Yeni Başkan Yardımcılığı görevine Shell & Turcas Yönetim Kurulu üyesi Istvan Kapitany atandı. Shell’in Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’daki tüm perakende faaliyetlerinden sorumlu olacak Kapitany yeni görevine 1 Ekim 2010 tarihinde başlayacak.



Istvan Kapitany, Dutch Shell Avrupa Perakende Yeni Başkan Yardımcısı olarak, Shell’in dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri’nden sonraki en büyük ikinci bölgesi olan Avrupa’nın sorumluluğunu üstlenecek. Istvan Kapitany’nin sorumlu olacağı bölge içerisinde; Almanya, Avusturya, İsviçre, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İskandinav ülkeleri, İtalya, Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye yer alıyor.



Istvan Kapitany, 2006 yılından beri Orta-Güney Avrupa Perakende’nin başkan yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Türkiye Perakende, Kapitany’nin görev alanına 2010 yılının ilk yarısında girdi.



Kapitany Türkiye pazarı ve yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Türkiye, sosyal dinamikleri açısından çok önemli bir ülke. Hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip olması, Türkiye’yi yabancı yatırımcılar için çekici hale getiriyor. Buna bağlı olarak araç ve akaryakıt kullanımı ve harcamaları gün geçtikçe artıyor. Bugün Avrupa’da bin kişiye düşen otomobil miktarı 495 iken, bu rakam Türkiye’de 75. Ancak Türkiye’nin sahip olduğu ve giderek büyüyen 30 yaş altı nüfus, araç satışlarının kısa vadede katlanarak artmasına sebep olacak. Bu özellikleriyle Türkiye, Shell’in yeni yatırımlarla büyümek istediği anahtar ülke konumundadır. Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Yüksek müşteri memnuniyeti, marka tercihindeki liderliği, dünya standartlarındaki hizmet ve ürün kalitesi ile Shell & Turcas’ın sektörde öncü olmaya devam ettiğini ve Shell global için örnek bir model oluşturduğunu memnuniyetle belirtmek isterim.





Shell’in bir diğer güçlü yönü de Türkiye’ye 1923 yılından bu yana yatırım yapması ve Türkiye’de 75 yılı aşkın süredir Shell markası altında faaliyet gösteren iş ortaklarına sahip olması. Bu bağlılık örneği Türkiye’ye özel. Yeni görevim kapsamında, sinerji yaratmak üzere Avrupa’nın diğer pazarlarındaki en iyi uygulama örneklerini Türkiye’ye ve Türk müşterisinin faydasına sunmak için çalışacağım.



Shell & Turcas Petrol A.Ş. İcra Kurulu Başkanı George Spanoudis konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 31 Mayıs 2010’dan beri Shell & Turcas’ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Istvan Kapitany’yi yeni görevi için tebrik etti. Spanoudis; Kapitany ile birlikte Shell ve Turcas’ın iş ortakları için değer yaratmaya devam ederken; sektörün tartışmasız lideri olma vizyonu ve sıfatıyla petrol dağıtım işinde global anlamda da şirketin iş hedeflerine katkı sağlamaya örnek bir operasyon sergileyerek devam edeceklerinin altını çizdi.



Istvan Kapitany'nin Özgeçmişi

Budapeşte’de doğan Istvan Kapitany işletme alanındaki eğitiminin ardından 1987’de Shell’de çalışmaya başlamıştır. Bugüne kadar perakende kapsamında Asya, Güney Afrika, Yunanistan, Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde bölgesel sorumluluklar da dâhil olmak üzere çeşitli yönetim pozisyonlarında görev almıştır.



Budapeşte, Cape Town, Hamburg ve Shell International bünyesinde çalıştığı Londra gibi yerler ilk görev aldığı yerlerin başında gelmektedir. 2002 yılında Almanya’daki perakende faaliyetlerinden sorumlu genel müdür olarak görevine başlamadan önce ise Shell Macaristan’ın Ülke Başkanı/Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.



Kapitany’nin görev yaptığı dönemde Shell’in son teknoloji ürünü akaryakıtları olan Shell V-Power ve Shell V-Power Diesel gibi ürünler kendisinin sorumluluğu altındaki bölgelerde satışa sunulmuştur. Ayrıca Kapitany Migros, Tesco, McDonald’s ve Postbank gibi şirketlerle stratejik işbirliklerini sürdürerek bu süreçte etkili isimlerden birisi olarak öne çıkmıştır.



