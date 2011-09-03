Roubini: Şapkadan çıkaracak tavşan kalmadı

T24 - Ekonomik kriz deyince ilk akla gelen isim olan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, küresel ekonomiyi desteklemek için şapkadan çıkaracak fazla tavşanın kalmadığını söyledi.







Küresel ekonomik kriz İtalya'nın Como gölü kıyısında başlayan Ambrosetti Forumu'nda masaya yatırıldı.



Foruma katılan kriz kahini ünlü ekonomist Nouriel Roubini, CNBC'ye yaptığı açıklamada gelişmiş ülkelere kemer sıkmanın hakim olacağını söyledi.



Roubini söyledi: "ABD'nin büyümesinde büyük bir yavaşlama var. Bir uçak ne zaman irtifa kaybetse ya düşer, ya da hızlanarak kalkışa geçer. Ne zaman bir ekonomik yavaşlama ve piyasalarda gerileme yaşadıysak, her zaman elimizde politika mermilerimiz oldu. Şapkadan başka bir politika tavşanı çıkartıp ekonomiyi ve piyasaları destekledik ama bu sefer gelişmiş ekonomilerde kemer sıkma olacak. Bankaları ve mali kurumları destekleme yeteneğimiz sınırlanacak ve her ülke para birimini zayıflatamayacak."



Amerika'da üçüncü parasal gevşemenin yolda olduğunu savunan Roubini, "ABD'de üçüncü niceliksel gevşeme yıl sonuna kadar devreye girecektir ancak etkisi bazı nedenlerle sınırlı kalacak. Çünkü geçmişte paranın çoğu kredilere değil, bankaların rezervlerine gitti. Öte yandan, niceliksel gevşeme doları zayıflatabilir, bu ticaret ve büyüme için olumlu bir gelişme olur ama dolar zayıflarsa emtia fiyatları artıyor. Bu da en sonunda ticaret dengesini bozar. Ayrıca,, piyasalar üçüncü paketle yükselecek ama reel ekonomik verilerin desteği olmazsa o zaman varlık fiyatlarında gerileme yaşanacak" diye konuştu.



Avrupa'nın krizi aşması için gereken formülü de açıklayan Roubini şunları kaydetti: "Öncelikle Avrupa mali istikrar fonunun genişletilmesine veya ortak tahvile ihtiyaç var. Ayrıca kemer sıkma ve yapısal reform gerekiyor ama eğer sorunlu ekonomilerde bir büyüme yoksa, kemer sıkma yeterli olmayacaktır. Çünkü kemer sıkmanın kısa vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etkisi var. Yani bir makro teşviğe ihtiyacınız var. Bence Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını arttırarak bir hata yaptı. Daha genişlemeci bir parasal politikayla Euro'nun değerini zayıflatılması gerekir. Hatta, Almanya ile başlayarak, mali kemer sıkmaların biraz ertelenmesi gerekir."