Roubini: Kürtlere dil özgürlüğü gibi belli oranda otonomi sağlanabilir

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Kürt sorununa çözüm sürecinde son haftalarda atılan adımların önemine dikkat çekerek "Kürtlere dil özgürlüğü gibi belli oranda otonomi sağlanabilir" dedi.

'Güney Kıbrıs riski bulaşıcı değil'

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Skyturk360 Ekonomi Editörü Uyanış Tuğtaş Bayar'ın sorularını yanıtlayan Roubini, Güney Kıbrıs'ın diğer ülkeler için bulaşıcı risk taşıdığını veya iflas yaşayacağı düşünmediğini belirterek, "Güney Kıbrıs'ta yapılan en büyük hata küçük mevduat sahiplerinin kesintiye dahil edilmesi tartışmasıydı. Lehman Brothers 2008'de iflas ettiğinden beri 100 bin Euro'ya kadar olan tüm mevduatlar garantilendi. Güney Kıbrıs'ta bunun yapılmaması hataydı." dedi.

'Cari açık ve Suriye, Türkiye için risk'

Türkiye'nin ekonomik temellerinin sağlam olduğunu söyleyen Roubini, kamu borcunun düşük olduğunu ve bankacılığın sağlam olduğunu belirtti. Türkiye'de bazı sorunlar bulunduğunu ve yatırım yapılabilir pozisyona gelinebilmesi için cari açığın azaltılması gerektiğini vurgulayan Roubini cari açığın hala risk unsuru olduğunu ifade etti. Roubini, enflasyonun da hedeflerden yüksek olduğunu söyledi. Ünlü ekonomist, "Türkiye bir kaç yıl önceye göre çok istikrarlı ama yine seçimler var ve Suriye konusu Türkiye'yi etkileyebilir,' dedi. Roubini, hem siyasi hem jeopolitik konularda emin adımlarla ilerlendiğini yakın zamanda yatırım yapılabilir seviyeye gelineceğini vurguladı.

'Belli oranda otonomi sağlanabilir'

Kürt sorununun çözülme aşamasında olduğunu söyleyen ünlü ekonomist, "Son birkaç haftada atılan adımlar gerçekten olumlu. PKK silah bırakmaya razı olursa, ülkeyi güvenli bir şekilde terk ederse, Türkiye'nin Kürtlere, dillerini kullanmaları hakkı gibi, belli bir oranda otonomi sağlayabileceğini" ifade etti.

Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Roubini, "Orada petrol ve doğalgaz var. Türkiye üzerinden kurulan boru hattı ile Batı'ya enerji akımı sağlanabilir" dedi. Bunun olması için Bağdat yönetiminin iki ülkenin önünü açması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bir gün üye olacağını ve üyelik girişimlerinden vazgeçmemesi gerektiğini belirten Roubini, müzakere sürecinin çok uzun yıllar alacağını düşündüğünü söyledi.