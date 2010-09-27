Roubini: Bizi 10 yılda iki kriz bekliyor

T24 - Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, küresel ekonomiyi gelecek 10 yılda 2 yeni finansal krizin beklediği uyarısında bulundu.



Krizi önceden görmesiyle 'kriz kahini' olarak adlandırılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini yeni bir kehanette daha bulundu.



Roubini, küresel ekonomiyi gelecek 10 yılda 2 yeni finansal krizin beklediği uyarısında bulundu.



Malezya'da Dünya Sermaye Piyasaları Sempozyumu'nda CNBC'ye konuşan Roubini, mali reformların doğru yönde ilerlemediğini, atılan adımları yeterli bulmadığını ve niceliksel gevşemenin işe yaramasını beklemediğini kaydetti..



"Dünya ekonomisi çift dipli durgunluk yaşamasa da etkilerini hissedecek" diye konuşan Roubini, makro verilerin olumsuz gelmesi halinde piyasalarda düzeltme beklediğini ifade etti.



Çin'in yuan politikasını da değerlendiren Roubini, Başbakan Wen Jiabao'nun "Yuan yüzde 20 değerlenirse, ihracatçı iflas eder" açıklamasına katılmadığını da sözlerine ekledi.



