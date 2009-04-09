Roubini: Ayı piyasası henüz sona ermedi

Küresel krizi tahmin etmesiyle ünlenen ekonomist Nouriel Roubini, hisse senetleri için ayı piyasasının henüz bitmediğini belirtti.



Son dört haftada ABD'de Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 21, Nasdaq yüzde 25, S&P 500 ise yüzde 23 yükseldi. İMKB'de de aynı dönemde yüzde 18'e yakın artış yaşandı.



Bu tablo şu iki soruyu gündeme getiriyor: Piyasalarda ayı piyasası (fiyatların düştüğü piyasa) sürüyor mu? Yoksa boğa piyasası (fiyatların yükseldiği piyasa) başladı mı?



NTVMSNBC’nin haberine göre, küresel krizi tahmin etmesiyle ünlenen İstanbul doğumlu ekonomist Nouriel Roubini, hisse senetleri için ayı piyasasının henüz bitmediğini belirtti.

Toronto'da bir basın konferansında konuşan Roubini, önümüzdeki dönemde açıklanacak verilerin olumsuz olmasını beklediğini söyledi.



Bankacılık ve konut sektöründe sorunların süreceğini kaydeden Roubini, tüketiciler üzerindeki baskının bitmeyeceğini ifade etti.



Tünelin ucundaki ışık



Roubini, büyük canlandırma paketlerinin eninde sonunda ekonomilerin daralma oranını azaltacağını ancak bunun zaman alacağını belirtti.



Roubini, "Tünelin sonunda bir ışık görünecek ancak bu hemen değil, daha uzun vadede olacak. Ben kötümser değil, gerçekçiyim. Bu ekonomik daralmanın dip noktasına geldiğimizde ve sürdürülebilir bir ekonomik ve finansal iyileşme gördüğümde bunları ilk haber veren ben olacağım" dedi.



Ünlü ekonomist, basın konferansından önce bir Kanada televizyonuna verdiği demeçte ise, piyasada son dönemde yaşanan yükselişin bir ayı piyasası rallisi olduğuna inandığını söyledi.



Mobius’a göre başladı



Ünlü yatırımcı George Soros da yaptığı son açıklamada, ABD borsalarında dört haftadır yaşanan yükselişin bir boğa piyasasının başlangıcı olmadığını çünkü ekonominin halen daralmakta olduğunu söylemişti.



Ünlü yatırımcı Mark Mobius ise, gelişen ülke piyasalarında bir boğa piyasasının başladığını kaydetmişti.



Roubini’den piyasa yorumcusu Cramer’e soytarı eleştirisi



ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, CNBC televizyonunda yayımlanan "Mad Money" programının sunucusu Jim Cramer'e de sert eleştiriler yöneltti.



Küresel krizi 2006 yılında öngören "kriz kahini" lakaplı Roubini, Cramer'in boğa piyasaları tahminini eleştirerek, "Cramer bir soytarı" dedi. Roubini, "O, borsada ayı piyasasının boğa piyasası olacağını altı kez söyleyenlerden biri ve yanlış yaptı. Bütün bu zor durumdan ve Jon Stewart'tan sonra Cramer, sadece çenesini kapamalı, çünkü utanması yok" dedi.



New York Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Roubini, "Cramer güvenilir bir uzman değil. Kişisel olarak bana hakaret ediyor ve bir sürü yalan söylüyor" diye konuştu.



Makroekonomiye ilişkin verilerin beklenenden daha kötü olması, karların hayal kırıklığı yaratması ve bazı bankaların dayanıklılık testinden sonra iflas edecek olması nedeniyle, borsanın daha önceki düşük değerleri deneyeceğini söyleyen Roubini, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın bankalardaki toksik varlıkların temizlenmesi planını desteklediğini ifade etti.



"Daily Show" adlı programın sunucusu Jon Stewart, Cramer'i programına çıkarmış ve Cramer'i kendi çıkarı için piyasada yönlendirme yaptığı bir kaydını yayınlayarak, CNBC'yi borsayı maniple etmekle suçlamıştı.



Cramer, bir blogta, "ileriyi görmesi ve vizyonundan ötürü kendinden geçmekle" itham ettiği Roubini'nin, borsanın mart ayında dibi görmesinden bu yana bazı şeylerin iyiye gittiğinin farkın varması gerektiğini yazmıştı.

