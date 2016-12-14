Röttgen: İktidar hırsını halk pahalıya ödeyecek

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavırları AB değerlerinin uzağındadır. Demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Bunun AB üyeliği ile bağdaştırılması söz konusu olamaz“ diye konuştu. Röttgen, "Cumhurbaşkanı’nın iktidar hırsını halkın pahalıya ödemek zorunda kalacağını Avrupa Türk halkına izah etmeli“ ifadesini de kullandı.

'Terör saldırıları gerekçesiyle HDP'nin tüm kadrosu hapse atılamaz'

Partisinin dış politika sözcülerinden olan Röttgen, "İstanbul'daki terör saldırılarını bir Kürt grubunun üstlenmiş olması, HDP'nin tüm yönetim kadrosunu hapise atmak için bir gerekçe oluşturamaz" şeklinde bir eleştiri de yöneltti ve "Erdoğan iktidarını güçlendirmek için bu korkunç saldırıları araç olarak kullanıyor" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da geçen cumartesi günü düzenlenen çifte terör saldırısında 36'sı polis, sekizi sivil 44 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları PKK'nın uzantısı olarak bilinen TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) adlı örgüt üstlenmişti. HDP olayın ardından en az 291 üyesinin tutuklandığını duyurmuştu.

'Erdoğan AP'nin kararını Avrupa'ya karşı kullanabilir'

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Ankara ile Birliğe tam üyelik müzakerelerini kesme yönündeki kararını ise Erdoğan'ın Avrupa'ya karşı kullanacağını da sözlerine ekledi. Röttgen, "Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin AB'ye girmemesi için elinden geleni yapıyor. Bizim de bu konudaki kararı Avrupalıların değil, Erdoğan'ın vereceğini önemle belirtmemiz gerekiyor. Karar verme iradesini ondan almamız akılcı bir tavır olmaz” ifadelerini de kullandı.

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