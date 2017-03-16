Rotterdam Konsolosu'na gözaltı için Hollanda özür diledi mi; işte Rutte'nin sözcüsünün açıklamaları​

Hollanda'yla Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan maslahatgüzar ve Rotterdam Konsolosu'nun gözaltına alınması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınır dışı edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı "Bizim maslahatgüzarı ve başkonsolosu bir ara gözaltına aldılar. Sonra bana bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve bu konuda başbakan telefonda özür diledi" sözleriyle ilgili olarak Hollanda'dan ilk açıklama geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin sözcüsü, "Başbakan Rutte, cumartesi akşamı Başbakan Yıldırım ile yaptığı görüşmede Hollanda’nın bu konuyu araştıracağını bildirmiştir. Bu araştırmadan Hollanda’nın bu konuda Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığı anlaşılırsa, bundan üzüntü duyacağımızı ifade etmek isteriz" dedi.

"Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığımız anlaşılırsa..."

Habertürk gazetesinden Ünal Öztürk'ün haberine göre, Hollanda Başbakanı'nın sözcünün dün (15 Mart 2017) yaptığı açıklama şöyle:

“Bu durum (Maslahatgüzar ve başkonsolosun gözaltına alınması) polisin kim olduklarını anlamamalarından kaynaklanmıştır. Diplomat oldukları anlaşıldığında da derhal serbest bırakılmışlardır. Başbakan Rutte, cumartesi akşamı Başbakan Yıldırım ile yaptığı görüşmede Hollanda’nın bu konuyu araştıracağını bildirmiştir. Bu araştırmadan Hollanda’nın bu konuda Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığı anlaşılırsa, bundan üzüntü duyacağımızı ifade etmek isteriz”

Başbakan Yıldırım ne demişti?

14 Mart Salı günü Habertürk TV'nin canlı yayınına katılan Başbakan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüleceği yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "Neden Lahey Adalet Divanı'na değil de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyoruz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bizim maslahatgüzarı ve başkonsolosu bir ara gözaltına aldılar sonra bana bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve bu konuda başbakan telefonda özür diledi" açıklamasında bulunmuştu.

"Bizim maslahatgüzarı ve başkonsolosu bir ara gözaltına aldılar sonra bana bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve bu konuda başbakan telefonda özür diledi."

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