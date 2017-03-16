T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rotterdam Konsolosu'na gözaltı için Hollanda özür diledi mi; işte Rutte'nin sözcüsünün açıklamaları​

Başbakan Yıldırım "Bu konuda Başbakan Rutte telefonda özür diledi" demişti

16 Mart 2017 12:10

Hollanda'yla Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan maslahatgüzar ve Rotterdam Konsolosu'nun gözaltına alınması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınır dışı edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı "Bizim maslahatgüzarı ve başkonsolosu bir ara gözaltına aldılar. Sonra bana bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve bu konuda başbakan telefonda özür diledi" sözleriyle ilgili olarak Hollanda'dan ilk açıklama geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin sözcüsü, "Başbakan Rutte, cumartesi akşamı Başbakan Yıldırım ile yaptığı görüşmede Hollanda’nın bu konuyu araştıracağını bildirmiştir. Bu araştırmadan Hollanda’nın bu konuda Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığı anlaşılırsa, bundan üzüntü duyacağımızı ifade etmek isteriz" dedi. 

"Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığımız anlaşılırsa..."

Habertürk gazetesinden Ünal Öztürk'ün haberine göre, Hollanda Başbakanı'nın sözcünün dün (15 Mart 2017) yaptığı açıklama şöyle:

“Bu durum (Maslahatgüzar ve başkonsolosun gözaltına alınması) polisin kim olduklarını anlamamalarından kaynaklanmıştır. Diplomat oldukları anlaşıldığında da derhal serbest bırakılmışlardır. Başbakan Rutte, cumartesi akşamı Başbakan Yıldırım ile yaptığı görüşmede Hollanda’nın bu konuyu araştıracağını bildirmiştir. Bu araştırmadan Hollanda’nın bu konuda Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığı anlaşılırsa, bundan üzüntü duyacağımızı ifade etmek isteriz”

Başbakan Yıldırım ne demişti?

14 Mart Salı günü Habertürk TV'nin canlı yayınına katılan Başbakan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüleceği yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "Neden Lahey Adalet Divanı'na değil de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyoruz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bizim maslahatgüzarı ve başkonsolosu bir ara gözaltına aldılar sonra bana bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve bu konuda başbakan telefonda özür diledi" açıklamasında bulunmuştu.

"Bizim maslahatgüzarı ve başkonsolosu bir ara gözaltına aldılar sonra bana bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve bu konuda başbakan telefonda özür diledi." 

Yıldırım'ın açıklamalarının tamamı için tıklayınız

Hükümet Sözcüsü: Hollanda bu edepsiz tavrı nedeniyle, özür dileme noktasına getirilecektir!

ETİKETLER

HollandaTürkiyemaslahatgüzarRotterdam KonsolosuAile ve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kayaistenmeyen kişiBinali Yıldırım

İlgili Haberler

"Avrupalı, Hollanda ineğinin kesilmeye çalışıldığı, portakalların bıçaklandığı bir ülkeye gelmek ister mi?"

"AKP, bir Avrupalıya seçimlerini gözletir mi?"

Akif Beki: Hollanda'da var da Moskova'da yok mu bu PYD ofisi?

"TRDiplomacy diye bir Twitter hesabı var..."

"Önümüzde 1 Mayıs var, bizimkiler herhalde Hollanda polisi gibi davranmaz"

"Hollanda polisinin kaba kuvvetini doğru bulmadık"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24