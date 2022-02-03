Rotterdam, Amazon kurucusu Bezos'un dev yatının geçebilmesi için tarihi köprünün orta kısmını sökecek

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan tarihi Koningshaven Köprüsü'nün bir bölümü, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un süperyatının geçebilmesi için sökülecek.

Bezos'un 430 milyon Euro değerindeki dev yatının ikonik köprünün altında geçmek için çok büyük olduğu belirtildi. Orijinal olarak 1878 yılında inşa edilen köprü, 1940 yılında Nazi Almanyası tarafından bombalandıktan sonra tekrar inşa edilmişti.

Dev yatı Alblasserdam'da inşa eden kurum, yetkililerden köprünün orta bölümünün sökülmesini talep etmişti. Yetkililer bu talebi kabul etti.

Rotterdam Belediye Başkanı Sözcüsü, ''Denize giden tek yol bu'' dedi ve operasyonun maliyetlerini Bezos'un karşılayacağını belirtti.

2017'de yapılan renovasyonun ardından yerel konsey köprünün bir daha hiç sökülmeyeceğine söz vermişti. Böyle bir kararın Bezos'un yatının geçebilmesi için alınması bazı Hollandalıları öfkelendirdi.