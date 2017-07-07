Roth: Deniz Yücel derhal serbest bırakılmalı

Die Welt gazetesine konuşan Alman Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Michael Roth, "Türk hükümetiyle sürekli görüşmeler yapıyoruz ve Deniz Yücel için çabuk ve hukuk devletine uygun bir dava istiyoruz” dedi.

Roth, hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel'in tutukluluk sürecinin sona erdirilmesini talep etti.

Roth, "Hukuk devleti ilkesine göre yöneltilen suçlamaları somut olarak ortaya koyan bir iddianame gereklidir. Şu ana dek sadece hükümet yetkililerinin onu ajan ya da terörist olarak nitelendiren suçlamalarını duyduk" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan "ajan” suçlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Deniz Yücel'i "terörist” ve "Alman ajanı” olmakla itham etmişti.

Alman hükümetinin, gazetecinin serbest bırakılmasına yönelik tüm çağrıları şu ana dek yanıtsız kaldı. Roth, bunu Türkiye ile karşılıklı ilişkiler açısından "ağır bir problem” olarak nitelendirdi.

Roth aynı zamanda İstanbul Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin toplantısına düzenlenen baskın sonrası aktivistlerin gözaltına alınmasını da "derin şekilde endişe verici bir sinyal” olarak adlandırdı.

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dpa/ BS/GA