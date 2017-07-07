T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Roth: Deniz Yücel derhal serbest bırakılmalı

Alman Hükümeti G20 Zirvesi başlarken 140 gündür Türkiye’de tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılması talebini yineledi. Açıklamada Büyükada’da gözaltına alınan aktivistlere yönelik endişe de dile getirildi.

07 Temmuz 2017 12:36

Die Welt gazetesine konuşan Alman Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Michael Roth, "Türk hükümetiyle sürekli görüşmeler yapıyoruz ve Deniz Yücel için çabuk ve hukuk devletine uygun bir dava istiyoruz” dedi.

Roth, hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel'in tutukluluk sürecinin sona erdirilmesini talep etti.

Roth, "Hukuk devleti ilkesine göre yöneltilen suçlamaları somut olarak ortaya koyan bir iddianame gereklidir. Şu ana dek sadece hükümet yetkililerinin onu ajan ya da terörist olarak nitelendiren suçlamalarını duyduk" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan "ajan” suçlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Deniz Yücel'i "terörist” ve "Alman ajanı” olmakla itham etmişti.

Alman hükümetinin, gazetecinin serbest bırakılmasına yönelik tüm çağrıları şu ana dek yanıtsız kaldı. Roth, bunu Türkiye ile karşılıklı ilişkiler açısından "ağır bir problem” olarak nitelendirdi.

Roth aynı zamanda İstanbul Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin toplantısına düzenlenen baskın sonrası aktivistlerin gözaltına alınmasını da "derin şekilde endişe verici bir sinyal” olarak adlandırdı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Hükümeti G20 ZirvesiTürkiyeDeniz YücelBüyükadaWeltAlman Dışişleri BakanlığıMichael RothTürkAlmanYücelCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDeutsche Welle TürkçeBS/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24