Rotasyona rızanız var mı?

YÖK Yürütme Kurulu, tıp fakülteleri arasında yapılacak rotasyon konusunda rektörlerden, yapılacak görevlendirmelerde öğretim üyelerinin "rızalarının alınmasını" istedi. YÖK ayrıca, öğretim üyelerinin göreve 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren başlanmasına ve görev süresinin 7 ayla sınırlandırılmasına karar verdi.



YÖK, tıp fakülteleri arasında rotasyon uygulamasına gösterilen tepkiler üzerine bazı yeni kararlar aldı.



YÖK Yürütme Kurulu'nun karar yazısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerinin ana bilim ve bilim dalı esasına göre tespit edilmiş olan öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda 26 Şubat 2009 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.



Yazıda, karar gereğince öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere belirlenen üniversitelerin rektörlerine bir görev yüklendiği belirtilerek, bu kapsamda rektörler tarafından yapılacak görevlendirmelerde, görevlendiren ve görevlendirme yapılan üniversitelerde, eğitim ve öğretim ile sağlık hizmetlerinin verimli şekilde yürütülebilmesi için görevlendirilecek öğretim üyelerinin "mümkün olduğunca rızalarının alınması" istendi. Yazıda ayrıca, yeterli sayıda gönüllü öğretim üyesinin görevlendirilmesinin mümkün olmaması halinde görevlendirmelerin "kişisel ve keyfi uygulama yapıldığı tartışmalarına fırsat vermeyecek biçimde" üniversitelerce belirlenecek nesnel ölçütler kullanılarak yapılması talimatı verildi.



Yazıda, YÖK Yürütme Kurulu tarafından alınmış olan 26 Şubat 2009 tarihli karar gereğince yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirilen öğretim üyelerinin görevlendirildikleri üniversitede 1 Ağustos 2009 tarihi itibariyle göreve başlamalarının sağlanacağı belirtildi.



Yazıda, görevlendirilme süresinin göreve fiilen başlama tarihinden itibaren 7 ay ile sınırlı olacağı kaydedildi. YÖK'ün 26 Şubat 2009 tarihli kararında tıp fakültelerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının 2009-2010 öğretim yılı sonuna kadar ve en az 1 yıl süreyle ilgili tıp fakültelerinden karşılanacağı kaydedilmişti.

