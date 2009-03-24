T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rotasyona rızanız var mı?

YÖK Yürütme Kurulu, tıp fakülteleri arasında yapılacak rotasyon konusunda rektörlerden, öğretim üyelerinin rızalarının alınmasını istedi

24 Mart 2009 02:00

YÖK Yürütme Kurulu, tıp fakülteleri arasında yapılacak rotasyon konusunda rektörlerden, yapılacak görevlendirmelerde öğretim üyelerinin "rızalarının alınmasını" istedi. YÖK ayrıca, öğretim üyelerinin göreve 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren başlanmasına ve görev süresinin 7 ayla sınırlandırılmasına karar verdi.

YÖK, tıp fakülteleri arasında rotasyon uygulamasına gösterilen tepkiler üzerine bazı yeni kararlar aldı.

YÖK Yürütme Kurulu'nun karar yazısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerinin ana bilim ve bilim dalı esasına göre tespit edilmiş olan öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda 26 Şubat 2009 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.

Yazıda, karar gereğince öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere belirlenen üniversitelerin rektörlerine bir görev yüklendiği belirtilerek, bu kapsamda rektörler tarafından yapılacak görevlendirmelerde, görevlendiren ve görevlendirme yapılan üniversitelerde, eğitim ve öğretim ile sağlık hizmetlerinin verimli şekilde yürütülebilmesi için görevlendirilecek öğretim üyelerinin "mümkün olduğunca rızalarının alınması" istendi. Yazıda ayrıca, yeterli sayıda gönüllü öğretim üyesinin görevlendirilmesinin mümkün olmaması halinde görevlendirmelerin "kişisel ve keyfi uygulama yapıldığı tartışmalarına fırsat vermeyecek biçimde" üniversitelerce belirlenecek nesnel ölçütler kullanılarak yapılması talimatı verildi.

Yazıda, YÖK Yürütme Kurulu tarafından alınmış olan 26 Şubat 2009 tarihli karar gereğince yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirilen öğretim üyelerinin görevlendirildikleri üniversitede 1 Ağustos 2009 tarihi itibariyle göreve başlamalarının sağlanacağı belirtildi.

Yazıda, görevlendirilme süresinin göreve fiilen başlama tarihinden itibaren 7 ay ile sınırlı olacağı kaydedildi. YÖK'ün 26 Şubat 2009 tarihli kararında tıp fakültelerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının 2009-2010 öğretim yılı sonuna kadar ve en az 1 yıl süreyle ilgili tıp fakültelerinden karşılanacağı kaydedilmişti.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24