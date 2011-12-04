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Rötarlı uçuşlarda yolcuya 100 euro tazminat

Uçak yolcularının hakları belirlendi. Rötarlarda 100 euroya kadar tazminat ödenecek, Bekleyen yolculara havayolu şirketi yemek verecek.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Uçak yolcularının hakları belirlendi. Rötarlarda 100 euroya kadar tazminat ödenecek, Bekleyen yolculara havayolu şirketi yemek verecek.


Ocak 2012'de havacılıkta yeni bir dönem başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yönetmelikte, havayolu ile seyahat eden yolcuların hakları belirlendi.


Havayolu işletmeleri, izin almadan yolcuları kabul etmeyebilecek. Bunun için yolcuya iç hatlarda 100 euro tazminat, bir sonraki uçak seferlerinde yer ayırma ve bekleme süresine göre içecek ve yemek ikramı yapmak zorunda olacak. Dış hatlarda para kilometreye göre belirlenecek.


Yolcular uçuştan 7 gün öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine gidecekleri yere en fazla 4 saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece 100 euro tazminat alacak.


avayolu işletmesi uzaklığa göre 2 ile 4 saat arasında uçağın ertelenmesini beklediğinde yolculara çay-kahve ikramından para iadesine kadar gerekli hizmetleri sunacak.


Uçağın kalkışı 24 saat ve sonrasına ertelendiğinde, havayolu şirketi yolcuları otelde veya uygun bir konaklama tesisinde ağırlayacak.


Gecikme en az 5 saat olduğunda, yolcunun sayahati tamamlamasının anlamı kalmadığında, bilet ücretinin 7 gün içinde iade edilmesi gerekecek. Havayolu şirketi yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına dönüşünü ücretsiz sağlayacak.



Yolcu her zaman haklı olacak


Yeni yılda yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre; yolcunun, biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirmesi durumunda, bilet ücretleri arasındaki fark iade edilecek.



Para iadesi


Buna ilava olarak; bin 500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için bilet ücretinin yüzde 30'u, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için bilet ücretinin yüzde 50'si, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için bilet ücretinin yüzde 75'i, 7 gün içerisinde nakit olarak veya banka aracılığı ile ödenmesi zorunlu olacak.

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