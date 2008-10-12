Rost ile yola devam!



Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg, tecrübeli file bekçisi Frank Rost'un sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı.



2006 Ocak ayında bir başka Alman ekibi Schalke 04'ten kadroya dahil edilen 35 yaşındaki Rost, takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.





Hamburg'un sportif şefi Dietmar Beiersdorfer ise, "Frank'in sözleşmesini uzattığımız için çok memnunuz. O iyi bir kişiliğinin yanı sıra çok profesyonel bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



Rost, daha önce Werder Bremen ve Schalke 04 takımlarının kalesini korumuştu.





