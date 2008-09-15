Rossi uygun adım

Moto GP dünya şampiyonası lideri Valentino Rossi pol pozisyonunda başladığı ABD yarışını ilk sırada tamamlayarak en yakın takipçisi Casey Stoner'la arasındaki puan farkını 87'ye çıkardı.
2008 Moto GP sezonunun 14. ayağına Birleşik Devletler'de 1909 yılında inşa edilen tarihi Indianapolis Pisti ilk kez ev sahipliği yaptı.
Yağış altında koşulan yarışın son bölümlerine girilirken yağış ve rüzgar etkisini artırdı. Bitime yedi tur kala hava şartları daha da kötüleşince, yarış direktörleri yarışı durdurdu. Bir önceki tur geçişinde oluşan sıralama nihai sıralama olarak kabul edilince, Valentino Rossi üst üste dördüncü, bu yılki yedinci birinciliğini kazandı.
|
|PİLOT SIRALAMASI
|PUAN
|
|TAKIM SIRALAMASI
PUAN
|1.
|Valentino Rossi
|287
|
|Fiat Yamaha
|443
|2.
|Casey Stoner
|200
|
|Repsol Honda
|297
|3.
|Dani Pedrosa
|193
|
|Ducati
|248
|4.
|Jorge Lorenzo
|156
|
|Suzuki
|215
|5.
|Andrea Dovizioso
|129
|
|Tech 3 Yamaha
|194
İtalyan sürücü bu zaferle ayrıca Premier sınıf kariyerinin 69. birinciliğine ulaştı ve bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu. Repsol Honda takımından Nicky Hayden ikinci olarak bu yılki en iyi derecesini yaparken, Jorge Lorenzo Misano'dan sonra Indianapolis'te de podyum görmeyi başardı.
Dünya şampiyonluğu yolunda Rossi'nin en büyük rakibi olan Casey Stoner ise dördüncü oldu ve Rossi'yle arasındaki puan farkının artmasına engel olamadı. 2008 Moto GP sezonunun bitimine 4 yarış kala Rossi ve Stoner arasında 87 puan fark bulunuyor. Moto GP sezonunun bir sonraki ayağı 28 Eylül'de Japonya’nın Motegi Pisti'nde koşulacak.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Derece
|1
|Valentino Rossi
|Yamaha
|37:20.095
|2
|Nicky Hayden
|Honda
|+ 5.972
|3
|Jorge Lorenzo
|Yamaha
|+ 7.858
|4
|Casey Stoner
|Ducati
|+ 28.162
|5
|Andrea Dovizioso
|Honda
|+ 28.824
|6
|Ben Spies
|Suzuki
|+ 29.645
|7
|Sylvain Guintoli
|Ducati
|+ 36.223
|8
|Daniel Pedrosa
|Honda
|+ 37.258
|9
|Chris Vermeulen
|Suzuki
|+ 38.442
|10
|Alex De Angelis
|Honda
|+ 42.437
|11
|Anthony West
|Kawasaki
|+ 47.179
|12
|Toni Elias
|Ducati
|+ 55.962
|13
|Randy De Puniet
|Honda
|+ 57.366
|14
|John Hopkins
|Kawasaki
|+ 58.353
|15
|Colin Edwards
|Yamaha
|+ 1:00.613
|16
|Loris Capirossi
|Suzuki
|+ 1:05.620
|17
|Shinya Nakano
|Honda
|+ 1:05.854
|18
|James Toseland
|Yamaha
|+ 1:07.968
|19
|Marco Melandri
|Ducati
|+ 1:21.023 d
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|En Hızlı Tur:
|Valentino Rossi
|Tur 15
|1:49.668