Rossi uygun adım

PİLOT SIRALAMASI PUAN TAKIM SIRALAMASI PUAN 1. Valentino Rossi 287 Fiat Yamaha 443 2. Casey Stoner 200 Repsol Honda 297 3. Dani Pedrosa 193 Ducati 248 4. Jorge Lorenzo 156 Suzuki 215 5. Andrea Dovizioso 129 Tech 3 Yamaha 194

Sıra Sürücü Takım Derece 1 Valentino Rossi Yamaha 37:20.095 2 Nicky Hayden Honda + 5.972 3 Jorge Lorenzo Yamaha + 7.858 4 Casey Stoner Ducati + 28.162 5 Andrea Dovizioso Honda + 28.824 6 Ben Spies Suzuki + 29.645 7 Sylvain Guintoli Ducati + 36.223 8 Daniel Pedrosa Honda + 37.258 9 Chris Vermeulen Suzuki + 38.442 10 Alex De Angelis Honda + 42.437 11 Anthony West Kawasaki + 47.179 12 Toni Elias Ducati + 55.962 13 Randy De Puniet Honda + 57.366 14 John Hopkins Kawasaki + 58.353 15 Colin Edwards Yamaha + 1:00.613 16 Loris Capirossi Suzuki + 1:05.620 17 Shinya Nakano Honda + 1:05.854 18 James Toseland Yamaha + 1:07.968 19 Marco Melandri Ducati + 1:21.023 d

En Hızlı Tur: Valentino Rossi Tur 15 1:49.668

2008 Moto GP sezonunun 14. ayağına Birleşik Devletler'de 1909 yılında inşa edilen tarihi Indianapolis Pisti ilk kez ev sahipliği yaptı.Yağış altında koşulan yarışın son bölümlerine girilirken yağış ve rüzgar etkisini artırdı. Bitime yedi tur kala hava şartları daha da kötüleşince, yarış direktörleri yarışı durdurdu. Bir önceki tur geçişinde oluşan sıralama nihai sıralama olarak kabul edilince, Valentino Rossi üst üste dördüncü, bu yılki yedinci birinciliğini kazandı.İtalyan sürücü bu zaferle ayrıca Premier sınıf kariyerinin 69. birinciliğine ulaştı ve bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu. Repsol Honda takımından Nicky Hayden ikinci olarak bu yılki en iyi derecesini yaparken, Jorge Lorenzo Misano'dan sonra Indianapolis'te de podyum görmeyi başardı.Dünya şampiyonluğu yolunda Rossi'nin en büyük rakibi olan Casey Stoner ise dördüncü oldu ve Rossi'yle arasındaki puan farkının artmasına engel olamadı. 2008 Moto GP sezonunun bitimine 4 yarış kala Rossi ve Stoner arasında 87 puan fark bulunuyor. Moto GP sezonunun bir sonraki ayağı 28 Eylül'de Japonya’nın Motegi Pisti'nde koşulacak.