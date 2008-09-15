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Spor

Rossi uygun adım

Moto GP dünya şampiyonası lideri Valentino Rossi pol pozisyonunda başladığı ABD yarışını ilk sırada tamamlayarak en yakın takipçisiylearasındaki puan farkını 87'ye

15 Eylül 2008 03:00

Moto GP dünya şampiyonası lideri Valentino Rossi pol pozisyonunda başladığı ABD yarışını ilk sırada tamamlayarak en yakın takipçisi Casey Stoner'la arasındaki puan farkını 87'ye çıkardı.

2008 Moto GP sezonunun 14. ayağına Birleşik Devletler'de 1909 yılında inşa edilen tarihi Indianapolis Pisti ilk kez ev sahipliği yaptı.

Yağış altında koşulan yarışın son bölümlerine girilirken yağış ve rüzgar etkisini artırdı. Bitime yedi tur kala hava şartları daha da kötüleşince, yarış direktörleri yarışı durdurdu. Bir önceki tur geçişinde oluşan sıralama nihai sıralama olarak kabul edilince, Valentino Rossi üst üste dördüncü, bu yılki yedinci birinciliğini kazandı. 


PİLOT SIRALAMASI PUAN   TAKIM SIRALAMASI

PUAN

1. Valentino Rossi 287   Fiat Yamaha 443
2. Casey Stoner 200   Repsol Honda 297
3. Dani Pedrosa 193   Ducati 248
4. Jorge Lorenzo 156   Suzuki 215
5. Andrea Dovizioso 129   Tech 3 Yamaha 194


İtalyan sürücü bu zaferle ayrıca Premier sınıf kariyerinin 69. birinciliğine ulaştı ve bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu. Repsol Honda takımından Nicky Hayden ikinci olarak bu yılki en iyi derecesini yaparken, Jorge Lorenzo Misano'dan sonra Indianapolis'te de podyum görmeyi başardı.

Dünya şampiyonluğu yolunda Rossi'nin en büyük rakibi olan Casey Stoner ise dördüncü oldu ve Rossi'yle arasındaki puan farkının artmasına engel olamadı. 2008 Moto GP sezonunun bitimine 4 yarış kala Rossi ve Stoner arasında 87 puan fark bulunuyor. Moto GP sezonunun bir sonraki ayağı 28 Eylül'de Japonya’nın Motegi Pisti'nde koşulacak. 

Sıra Sürücü Takım Derece
1 Valentino Rossi Yamaha 37:20.095
2 Nicky Hayden Honda + 5.972
3 Jorge Lorenzo Yamaha + 7.858
4 Casey Stoner Ducati + 28.162
5 Andrea Dovizioso Honda + 28.824
6 Ben Spies Suzuki + 29.645
7 Sylvain Guintoli Ducati + 36.223
8 Daniel Pedrosa Honda + 37.258
9 Chris Vermeulen Suzuki + 38.442
10 Alex De Angelis Honda + 42.437
11 Anthony West Kawasaki + 47.179
12 Toni Elias Ducati + 55.962
13 Randy De Puniet Honda + 57.366 
14 John Hopkins Kawasaki + 58.353
15 Colin Edwards Yamaha + 1:00.613
16 Loris Capirossi Suzuki + 1:05.620
17 Shinya Nakano Honda + 1:05.854
18 James Toseland Yamaha + 1:07.968
19 Marco Melandri Ducati + 1:21.023 d

En Hızlı Tur: Valentino Rossi Tur 15 1:49.668

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