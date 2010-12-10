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Dünya

Ross Dawson: 2036 yılında Türkiye'de gazeteler devri bitecek

Gelecek bilimci ve girişimci Ross Dawson’a göre, Türkiye’de gazetelerin nesli 2034 yılında tükenecek.

10 Aralık 2010 02:00

T24 - Gelecek bilimci ve girişimci Ross Dawson’a göre, Türkiye’de gazetelerin nesli 2034 yılında tükenecek ve 2040 yılına dek 51 ülkede artık gazete basılmayacak.

Dawson’un "yazılı basın öldü" şeklindeki son tahminleri ateşli tartışmalara neden oluyor.

Bunun tek nedeni de medyanın kendisi hakkında konuşmayı çok seviyor olması değil. 

Dawson yazılı basın neslinin hangi ülkelerde, hangi tarihlerde tükeneceğine dair bir de dünya haritası yaptı. Haritada renkler ne kadar sıcaksa o ülkenin yazılı basını o kadar erken ölecek.

Dawson gazetelerin neslinin tükenmesine yol açacak olan başlıca etkenleri ise şöyle sıralamış;

- Cep telefonları ve e-okuyucuların artan performansları
- Haber baskı maliyetlerinde artış
- Dijital haber mekanizmalarının paraya çevrilebilirlik trendindeki yükseliş
- Reklam trendleri
- Ekonomik büyüme
- Medya düzenleyici yasaların düzeyi ve hükümetlerin medya desteği.

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