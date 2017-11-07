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Dünya

"Rosneft, Kürt petrolünün yüzde 70'ini küresel pazar fiyatının altında satın alacak"

Rosneft ve IKBY, Şubat 2017'de petrol alımını öngören 3 yıllık sözleşme imzalamıştı

07 Kasım 2017 16:26

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Finans ve Ekonomi Komitesi Başkanı İzzet Sabir, Rosneft'in IKBY ile yaptığı sözleşmede Rus şirketin ihraç edilen Kürt petrolünün yüzde 60-70'ini küresel pazar fiyatının altında satın almasını öngördüğünü söyledi.

Sputnik'in haberine göre, IKBY ve Rosneft arasındaki sözleşmeler hakkında bilgi veren Sabir, "Sözleşmenin bir maddesine göre Rosneft, IKBY'nin ihraç ettiği petrolün yüzde 60-70'ini küresel pazar fiyatının altında satın alacak" dedi.

Sabir, Rosneft ile yapılan sözleşme paketinin hacminin 3 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetmişti.

Rosneft ve IKBY, Şubat 2017'de petrol alımını öngören 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ayrıca haziranda St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bir araya gelen Rosneft ve IKBY yetkilileri, enerji kaynaklarının keşfi ve çıkarılması alanındaki stratejik işbirliğinin genişletilmesini öngören bir dizi anlaşmayı imzalamıştı.

 

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