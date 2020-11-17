Rosier için istenen bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi oldu. Portekiz basının iddiasına göre, 24 yaşındaki sağ bekin bonservis bedeli için Sporting’in kapıyı 5 milyon Euro’dan (yaklaşık 46 milyon TL) açacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da durumundan memnun olduğu başarılı oyuncu için kulüplerin sezon sonuna doğru pazarlık masasına oturması bekleniyor.



"Uygun koşullar oluşursa, burada kalmak isterim"

Beşiktaş’a transfer olmasının ardından yaptığı açıklamada kariyerinde önemli bir adım attığını belirten Rosier, “Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa, burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum” demişti.